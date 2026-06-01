Βάλια Χατζηθεοδώρου: Είμαι σχεδόν δύο χρόνια μόνη μου, απολαμβάνω πολύ το πώς είμαι αυτή την περίοδο

Για την προσωπική ζωή της μίλησε, μεταξύ άλλων, η Βάλια Χατζηθεοδώρου σε δηλώσεις που έκανε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό» στον ANT1 και μίλησε για την προσωπική ζωή της.

Η συνεργάτιδα της Σίσσυς Χρηστίδου στο Mega, αποκάλυψε με δόση χιούμορ ότι σπάνια τη φλερτάρουν, ακόμα και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η Βάλια Χατζηθεοδώρου τόνισε πως είναι σχεδόν δύο χρόνια είναι μόνη της, μια κατάσταση την οποία απολαμβάνει, καθώς πλέον προτιμά να αφήνει τα πράγματα να κυλούν αβίαστα αντί να πιέζει καταστάσεις.

«Δεν με φλερτάρουν οι άνδρες έξω. Νομίζω γενικά οι άντρες λίγο με το φλερτ έχουν μαζευτεί τα τελευταία χρόνια. Βέβαια, όχι ότι στα social μου στέλνουν… Γενικά τίποτα! Έχω φίλες, ας πούμε, που στα social γίνεται χαμός, τους στέλνουν μηνύματα, αυτά… Κι εγώ κάνω refresh, refresh, refresh! Εντάξει, τι να κάνουμε. Πίστευα ότι θα μου λείπει πάρα πολύ η συντροφικότητα, και ότι είχα μάθει κάπως να είμαι σε σχέσεις. Τώρα που είμαι σχεδόν δυο χρόνια μόνη μου, απολαμβάνω πολύ το πώς είμαι.

Τώρα, προφανώς, αν είναι να έρθει κάτι καλό… εννοείται, με χαρά. Αλλά δεν είναι ότι το αποζητώ. Συνήθως, όταν αποζητάς και κάτι, κάνεις και τις λάθος κινήσεις, και επειδή την έχω πατήσει… είπα να αφήσω λίγο τα πράγματα να κυλήσουν με ροή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση (που είχα πει ότι είχα βρει μηνύματα σε κινητό συντρόφου μου) είχα πει ότι… είχα παραμελήσει κι εγώ λίγο τη σχέση. Οπότε, κάπως αυτό… μπορεί και να το δικαιολόγησα. Καλό είναι αυτά να μη γίνονται, βέβαια. Εντάξει; Αυτά» αποκάλυψε η Βάλια Χατζηθεοδώρου.