Ντεσπόντοφ: Πονούσα έναν ολόκληρο χρόνο, έχω περάσει πολλά

Αποκαλυπτικός ήταν ο Κίριλ Ντεσπόντοφ για τον πρόβλημα που αντιμετώπιζε και τον ανάγκασε προς το τέλος της αγωνιστικής περιόδου να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, αφού το οίδημα στο μεγάλο δάκτυλο του αριστερού του ποδιού του προκαλούσε έντονους πόνους.

Ο Βούλγαρος ποδοσφαιριστής στο περιθώριο του φιλανθρωπικού τουρνουά ποδοσφαίρου που έγινε στην ιδιαίτερη πατρίδα του, μίλησε στους δημοσιογράφους και επιβεβαίωσε πως αυτό το πρόβλημα το είχε εδώ και πολύ καιρό: «Η ανάρρωσή μου πηγαίνει πολύ καλά. Δουλεύω κάθε μέρα. Σε λίγες μέρες θα μπω στον πρώτο μήνα μετά την επέμβαση. Ελπίζω να επιστρέψω πιο δυνατός και να μην έχω τον πόνο που είχα για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχω περάσει πολλά».

Η στόχευση του Ντεσπόντοφ είναι να μπορέσει να ακολουθήσει όλο το βασικό στάδιο της προετοιμασίας που θα αρχίσει στις 29 Ιουνίου στην Ολλανδία.

Ο ίδιος αναφερόμενος στην νέα προσπάθεια που θα κάνει η Εθνική Βουλγαρίας στάθηκε στα νέα πρόσωπα που την στελεχώνουν για το αυριανό φιλικό εναντίον του Μαυροβουνίου, αλλά και αυτό με τη Μολδαβία: «Εύχομαι στα παιδιά καλή επιτυχία. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσω να βρίσκομαι στη Φιλιππούπολη για να τους παρακολουθήσω. Ελπίζω να έχουν καλή απόδοση. Υπάρχουν πολλοί πρωτοεμφανιζόμενοι, αλλά και πολλοί τραυματίες. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία για τα παιδιά να δείξουν ότι αξίζουν να είναι στην εθνική ομάδα. Όταν παίζουν για τη Βουλγαρία, είναι όλα ή τίποτα. Ας προετοιμαστούμε με τον καλύτερο τρόπο για τα επερχόμενα προκριματικά»

