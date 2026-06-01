MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Συντετριμμένοι οι φίλοι του 17χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο με τον πατέρα του – Την Πέμπτη η κηδεία του

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Συγκλονίζει φίλος και συναθλητής του αδικοχαμένου Ηλία, του 17χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο χθες μαζί με τον πατέρα του Διονύση στην Πάτρα.

«Ήταν το καλύτερο παιδί, ήμασταν συμμαθητές και συναθλητές, ήμασταν δύο χρόνια στην Παναχαϊκή, από φέτος ήμασταν μαζί και στο σχολείο, σε διαφορετική τάξη αλλά στα διαλείμματα ήμασταν μαζί, τα λόγια είναι περιττά, όλοι μείναμε άφωνοι δε το πιστεύαμε, νομίζαμε ότι ήταν πλάκα, ότι κάποιος κάνει αστείο, δυστυχώς ήταν πραγματικότητα, δύο άνθρωποι έφυγαν», λέει συγκινημένος ο φίλος του μιλώντας στο Tempo24.

Τέλος επεσήμανε πως ολόκληρη η κοινωνία της Πάτρας είναι συγκλονισμένη από το χαμό του Κωνσταντίνου και του πατέρα του.

Δηλώσεις έκανε και ο αντιπρόεδρος της Παναχαϊκής, Κώστας Σβόλης δηλώνοντας συντετριμμένος όπως και όλη η οικογένεια της ΠΓΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες την Πέμπτη θα γίνει η κηδεία του παιδιού.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι επρόκειτο για αθλητική οικογένεια, αφού και η μητέρα του άτυχου Κωνσταντίνου ήταν αθλήτρια του βόλεϊ, ενώ η αδερφή του είναι κολυμβήτρια. Τραγικές φιγούρες μητέρα και κόρη, που έχασαν με αυτό τον τραγικό τρόπο, πατέρα, γιο και αδερφό.

Πάτρα Τροχαίο δυστύχημα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Αλέξανδρος Τζόρβας για Τραϊανό Δέλλα: Μου φέρθηκε άψογα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άρης: “Η Γκεζτεπέ αγοράζει τον Σούντμπεργκ” αναφέρουν δημοσιεύματα από τη Βουλγαρία

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Ντεσπόντοφ: Πονούσα έναν ολόκληρο χρόνο, έχω περάσει πολλά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Ηράκλειο: Στο ΠΑΓΝΗ 11χρονος που έπεσε από γκρεμό ύψους 6 μέτρων στον Άγιο Νικόλαο

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Κάνιε Γουέστ: Ακυρώθηκε και στην Ιταλία συναυλία του, λόγω αντισημιτικών δηλώσεων

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Κικίλιας: Η Ελλάδα συνδιαμορφώνει τις αποφάσεις στην παγκόσμια ναυτιλία, δεν ακολουθεί απλώς τις εξελίξεις