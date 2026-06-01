Πλημμύρισαν με ντόπιους και ξένους επισκέπτες οι παραλίες της Χαλκιδικής

Το πρώτο κύμα εκδρομέων του καλοκαιριού έφερε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, με τις καλές θερμοκρασίες να γεμίζουν με κόσμο τις παραλίες της Χαλκιδικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ασφυκτικά γεμάτη ήταν σήμερα και η παραλία στον Άγιο Μάμα της Χαλκιδικής την οποία επέλεξαν για να απολαύσουν χαλαρές στιγμές και βουτιές στη θάλασσα πολλές οικογένειες με τα παιδιά τους.

Στιγμές ξεκούρασης αλλά και διασκέδασης περνούν πλάι στα τιρκουάζ νερά της παραλίας του Αγίου Μάμα όσο την επέλεξαν είτε για αυθημερόν προορισμό είτε για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος.

Η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις δημοφιλείς επιλογές τόσο ντόπιων όσο και ξένων επισκεπτών από τη Θεσσαλονίκης, τα Βαλκάνια κ.α.