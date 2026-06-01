Κουνούπια: Το απλό κόλπο για να σταματήσετε τη φαγούρα στο δέρμα σας

Το τσίμπημα από τα κουνούπια είναι εξαιρετικά ενοχλητικό, αφού προκαλεί εκνευριστικό κνησμό (φαγούρα) που μπορεί ακόμα και να μας ξυπνάει τη νύχτα.

Αν και δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά για να επιταχύνουμε την ανάρρωση από αυτό, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να το καταπραΰνουμε, αναφέρουν ειδικοί από τις ΗΠΑ.

Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό για να αποφύγουμε τις μολύνσεις, που μπορεί να προκληθούν αν ξυνόμαστε ανεξέλεγκτα.

Μία από τις απλούστερες και πιο αποδοτικές μεθόδους είναι η τοποθέτηση θερμού (αλλά όχι καυτού) ή ψυχρού επιθέματος πάνω στο τσίμπημα, αναφέρει ο Dr. Gil Yosipovitch, καθηγητής Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι.

Όπως εξηγεί, όταν το κουνούπι τσιμπήσει το δέρμα μας, εκκρίνει σάλιο που περιέχει πρωτεΐνες οι οποίες εμποδίζουν την πήξη του αίματος. Οι πρωτεΐνες αυτές ενεργοποιούν το ανοσοποιητικό σύστημα και δημιουργείται αντίδραση. Μέσα στην πρώτη ώρα από το τσίμπημα, η περιοχή κοκκινίζει, διογκώνεται, γίνεται θερμή και προκαλεί φαγούρα.

Αναλόγως με την ευαισθησία κάθε ανθρώπου, τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι από ήπια έως πολύ έντονα. Μπορεί επίσης να διαρκέσουν από λίγες ώρες έως και ημέρες.

Γιατί είναι αποτελεσματικά

Ένα θερμό επίθεμα μπορεί να καταπραΰνει τα συμπτώματα, επειδή διακόπτει τα μηνύματα των νεύρων και της φλεγμονής που ευθύνονται για τον κνησμό. Και αυτό διότι ενεργοποιεί τους ευαίσθητους στη θερμότητα υποδοχείς των δερματικών κυττάρων, παρακάμπτοντας προσωρινά τα μηνύματα που προκαλούν την φαγούρα.

Ένα ψυχρό επίθεμα έχει ανάλογη δράση. Επιπλέον, ένα παγωμένο ύφασμα έχει το πρόσθετο πλεονέκτημα ότι μειώνει τη φλεγμονή. Προκαλεί επίσης συστολή των αιμοφόρων αγγείων και μπορεί να μουδιάσει λίγο την περιοχή. Έτσι νιώθουμε ακόμα λιγότερη φαγούρα.

Μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2022 έδειξε ότι τα ψυχρά επιθέματα ενεργοποιούν έναν υποδοχέα των νευρικών κυττάρων που λέγεται TRPM8. Η ενεργοποίησή του μπορεί να δράσει καταπραϋντικά στο τσίμπημα των κουνουπιών.

Άλλη μελέτη που δημοσιεύθηκε το 2024 έδειξε ότι ένα πειραματικό, θερμαινόμενο «στυλό» μπορεί να καταπραΰνει τη φαγούρα από το τσίμπημα μέσα σε 1 λεπτό από την εφαρμογή του.

Πώς να εφαρμόσετε τα επιθέματα

Για να εφαρμόσετε σωστά τα επιθέματα, βεβαιωθείτε κατ’ αρχάς ότι δεν θα κάψετε το δέρμα σας. Πρακτικά αυτό σημαίνει πως δεν θα ακουμπήσετε στο τσίμπημα πανί βρεγμένο με βραστό νερό, ούτε ένα παγάκι.

Το πανί πρέπει να είναι μουλιασμένο με ζεστό, αλλά ανεκτό νερό. Όσον αφορά το παγάκι, τυλίξτε το καλύτερα σε μία πετσέτα της κουζίνας και μετά βάλτε το στο δέρμα σας, συνιστά ο Dr. Shawn Kwatra, καθηγητής Δερματολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μαίρυλαντ.

Μία άλλη εναλλακτική είναι να χρησιμοποιήσετε εύκαμπτη παγοκύστη, που ενδείκνυται και για άλλες ιατρικές καταστάσεις (π.χ. διαστρέμματα).

Να θυμάστε όμως ότι η θερμότητα μπορεί να αυξήσει την ροή αίματος στην περιοχή, οπότε μπορεί και να επιδεινώσει τη φαγούρα. Επομένως πρέπει να δοκιμάσετε ποιο από τα δύο αποδίδει καλύτερα σε εσάς.

Να αφήνετε τα ψυχρά επιθέματα στο δέρμα σας για περίπου 10 λεπτά, για να αποδώσουν καλύτερα. Τα θερμά επιθέματα μπορεί να φτάσουν στην μέγιστη απόδοσή τους σε 5-10 λεπτά.

Πηγή: iatropedia.gr