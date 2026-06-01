MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Το Ιράν διακόπτει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Ειδικότερα, το Tasnin μετέδωσε πως μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπασυης του πυρός αλλά και της τρέχουσας κατάστασης στον Λίβανο, κάθε επαφή με την αμερικανική πλευρά έχει «παγώσει» όπως και οι ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι να τηρηθούν όλοι οι όροι της κατάπαυσης του πυρός.

Το Ιράν εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αποκλείσει ξανά πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

ΗΠΑ Ιράν

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Μπαλάφας: Χρειάζεται ανασύνθεση και ενότητα στον προοδευτικό χώρο – Ο Τσίπρας πήρε ένα πολιτικό ρίσκο

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ισραηλινή επιδρομή στον Λίβανο, τραυματίσθηκαν 13 μέλη προσωπικού νοσοκομείου

LIFESTYLE 1 ώρα πριν

Νίκος Γκάνος: Υπήρξα άπιστος, το έμαθε η σχέση μου και έγινε πολύ βαρύ και άσχημο όλο αυτό το πράγμα

LIFESTYLE 23 ώρες πριν

Αμαλία Κωστοπούλου: Η στιγμή που ο Πέτρος Κωστόπουλος παρέδωσε τη νύφη στον Τζακ Μέντγουελ – Δείτε βίντεο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 45 λεπτά πριν

Πλημμύρισαν με ντόπιους και ξένους επισκέπτες οι παραλίες της Χαλκιδικής

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 22 ώρες πριν

Δορυφόρος κατέγραψε εντυπωσιακούς γαλάζιους θαλάσσιους σχηματισμούς στη Λευκάδα