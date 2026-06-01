Το Ιράν διακόπτει τις ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η διαπραγματευτική ομάδα του Ιράν διακόπτει την ανταλλαγή μηνυμάτων με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω των μεσολαβητών εξαιτίας των ισραηλινών επιθέσεων στον Λίβανο.

Ειδικότερα, το Tasnin μετέδωσε πως μετά τις επανειλημμένες παραβιάσεις της κατάπασυης του πυρός αλλά και της τρέχουσας κατάστασης στον Λίβανο, κάθε επαφή με την αμερικανική πλευρά έχει «παγώσει» όπως και οι ειρηνευτικές συνομιλίες μέχρι να τηρηθούν όλοι οι όροι της κατάπαυσης του πυρός.

Το Ιράν εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αποκλείσει ξανά πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, καθώς και τα Στενά Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.