Πόπη Μαλλιωτάκη για Μπάμπη Λαζαρίδη: Ούτε καταπίεση ούτε ξύλο έζησα, δεν είχε αγγίξει ούτε μια τρίχα μου

Η Πόπη Μαλλιωτάκη παραχώρησε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», που μεταδόθηκαν το πρωί της Δευτέρας και μίλησε για τη σχέση της με τον Μπάμπη Λαζαρίδη. Όπως είπε, όταν άκουσε την Αγγελική Ηλιάδη να μιλάει μετά από χρόνια για την κακοποίηση που υπέστη από εκείνον, νόμιζε αρχικά ότι αναφερόταν σε άλλο πρόσωπο. Η ίδια δεν είχε τέτοια εικόνα και ανάλογα βιώματα από τον επιχειρηματία που δολοφονήθηκε το 2008.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη ανέφερε πως ο Μπάμπης Λαζαρίδης ήταν διαχρονικά προστατευτικός απέναντί της. Επανέλαβε πως δεν την ζήλευε και δεν την περιόριζε. Έσπευσε να προσθέσει πως δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τα όσα συνέβαιναν στη σχέση του δολοφονημένου επιχειρηματία με την Αγγελική Ηλιάδη.

Η Πόπη Μαλλιωτάκη βρίσκεται στην διαδικασία ηχογράφησης νέων τραγουδιών. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου σχετικά με το αν η ίδια ενοχλήθηκε που η Αγγελική Ηλιάδη μίλησε δημόσια, πολλά χρόνια μετά τον θάνατο του Μπάμπη Λαζαρίδη, για την κακοποίηση που υπέστη από τον ίδιο, απάντησε: «Εγώ όταν ερωτήθηκα, είπα αυτό που έζησα εγώ. Τώρα, το τι έζησε με την άλλη γυναίκα ή την παράλλη, αυτό εγώ δεν το γνωρίζω, δεν ήμουν μπροστά».

Συμπλήρωσε λέγοντας: «Εγώ ούτε καταπίεση, ούτε ξύλο έζησα, ίσα ίσα που υπήρξε μεγάλη κατανόηση και από πλευράς του. Ποτέ δεν με περιόρισε, ούτε ζήλευε. Όπως μίλησε (η Αγγελική Ηλιάδη) ένιωσα σαν να παρουσιαζόταν μπροστά μου ένας άλλος άνθρωπος, όχι αυτός που ήξερα εγώ. Δεν είχε αγγίξει ούτε τρίχα μου».