Ισραήλ- Λίβανος: Οι ΗΠΑ πιέζουν για νέο σχέδιο εκεχειρίας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν και με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σε μια προσπάθεια να προωθήσει ένα νέο σχέδιο εκεχειρίας, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ιστότοπου Axios που επικαλείται κορυφαίο αμερικανό αξιωματούχο.

Ως πρώτο βήμα, οι ΗΠΑ έχουν προτείνει να σταματήσει η Χεζμπολάχ τις επιθέσεις της εναντίον ισραηλινών εδαφών και το Ισραήλ να αναστείλει τα πλήγματα στην περιοχή της Βηρυτού.

Ο αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι ο λιβανέζος πρόεδρος Ζοζέφ Αούν εμφανίστηκε πρόθυμος να προωθήσει την πρόταση, ωστόσο ο πρόεδρος του λιβανικού κοινοβουλίου Ναμπίχ Μπέρι ξεκαθάρισε ότι το Ισραήλ πρέπει πρώτα να σταματήσει τις επιθέσεις του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΗΠΑ

