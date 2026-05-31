Δεν κάνει πίσω το Ιράν: “Δεν υποχωρούμε από τις κόκκινες γραμμές, να κάνουν οι ΗΠΑ παραχωρήσεις”

Το Ιράν δεν θα εγκρίνει καμία συμφωνία με την Ουάσινγκτον χωρίς εγγυήσεις για τα δικαιώματά του, προειδοποίησε σήμερα ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης Μοχάμαντ Μαγέρ Γαλιμπάφ.

«Δεν θα εγκρίνουμε καμία συμφωνία όσο δεν θα έχουμε την βεβαιότητα ότι τα δικαιώματα του ιρανικού λαού είναι πλήρως εγγυημένα», δηλώνει ο επικεφαλής της ιρανικής ομάδας στις διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον σε βίντεο που μεταδόθηκε από τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

«Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στα λόγια και στις υποσχέσεις του εχθρού. Το μοναδικό μας κριτήριο είναι η επίτευξη χειροπιαστών αποτελεσμάτων πριν εκπληρώσουμε σε αντάλλαγμα τις δικές μας δεσμεύσεις», εξήγησε κατά την ορκωμοσία του ως προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου μετά την επανεκλογή του στο πόστο.

Νέα πρόταση Τραμπ με αυστηρότερους όρους

Οι δηλώσεις του Ιρανού αξιωματούχου έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ απέστειλε στο Ιράν νέα πρόταση εκεχειρίας με αυστηρότερους όρους, παρότι τις τελευταίες ημέρες οι δύο πλευρές φαίνονταν να πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι New York Times, επικαλούμενοι αξιωματούχους με γνώση των συνομιλιών, ανέφεραν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος σκλήρυνε ορισμένους από τους όρους της προηγούμενης πρότασης και απέστειλε το νέο σχέδιο στην Τεχεράνη. Αν και οι αλλαγές δεν έχουν γίνει γνωστές, σύμφωνα με το Axios, ο Τραμπ επιδιώκει να ενισχύσει τη θέση της Ουάσιγκτον σε ζητήματα που θεωρεί κρίσιμα, μεταξύ των οποίων βρίσκεται η τύχη του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και οι όροι επαναλειτουργίας των Στενών του Ορμούζ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ζητεί την καταστροφή των ιρανικών αποθεμάτων ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Το πυρηνικό πρόγραμμα παραμένει ένα από τα βασικά σημεία αντιπαράθεσης στις συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου με την ισραηλινο-αμερικανική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Παράλληλα, μεταξύ των βασικών αμερικανικών προτεραιοτήτων βρίσκεται και το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ, τα οποία το Ιράν έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Παρά το γεγονός ότι το υπό διαμόρφωση Μνημόνιο Κατανόησης εμφανίζεται ως ένα σχετικά σύντομο κείμενο, η οριστικοποίησή του αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη. Διπλωματικές πηγές επισημαίνουν ότι κάθε διατύπωση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς επηρεάζει άμεσα τις δεσμεύσεις των δύο πλευρών.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά αφορά τη μεταβατική περίοδο των 60 ημερών που προβλέπεται στο σχέδιο συμφωνίας. Δεν έχει αποσαφηνιστεί εάν αυτή θα θεωρείται παράταση της ισχύουσας εκεχειρίας ή αν θα σηματοδοτεί επίσημα το τέλος των εχθροπραξιών.

Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αναφέρει ότι Ιράν και ΗΠΑ κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία για τη μετατροπή της σημερινής εκεχειρίας σε πιο μόνιμη διευθέτηση, ωστόσο οι απαιτήσεις της Ουάσιγκτον προκαλούν επιφυλάξεις στην Τεχεράνη. Η τελευταία πρόταση του Τραμπ, με ακόμη αυστηρότερους όρους, φαίνεται να παρατείνει περαιτέρω τη διαπραγματευτική διαδικασία.

Τα Στενά του Ορμούζ στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης

Στο επίκεντρο των διαπραγματεύσεων βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους μεταφοράς ενέργειας παγκοσμίως. Η τρίμηνη παράλυση της ναυσιπλοΐας στην περιοχή προκάλεσε σοβαρές αναταράξεις στις διεθνείς αγορές, αυξάνοντας τις τιμές του πετρελαίου και άλλων βασικών εμπορευμάτων.

Η αμερικανική πλευρά απαιτεί την άμεση επαναλειτουργία των Στενών χωρίς διόδια ή περιορισμούς, με πλήρη ελευθερία ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, ζητεί από το Ιράν να αναλάβει την αποναρκοθέτηση της περιοχής, ενώ δεσμεύεται να τερματίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του προσχεδίου, η Τεχεράνη θα μπορούσε να αποκαταστήσει τη ναυτιλιακή κίνηση στα προπολεμικά επίπεδα μέσα σε 30 ημέρες. Ωστόσο, επιμένει ότι διατηρεί το δικαίωμα διαχείρισης της κυκλοφορίας στα Στενά σε συνεργασία με το Ομάν.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, υποστήριξε ότι τα μέτρα ελέγχου που εφαρμόζει το Ιράν στα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μόνιμη πολιτική της χώρας και όχι προσωρινή διευθέτηση.