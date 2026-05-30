Έδεσσα: Συνελήφθη άνδρας για τηλεφωνικές απάτες σε βάρος ηλικιωμένων – Άρπαξαν χρυσές λίρες και κοσμήματα

Στη σύλληψη ενός αλλοδαπού άνδρα προχώρησαν το βράδυ της Παρασκευής στην Έδεσσα αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, για τα αδικήματα της απάτης, της υπεξαίρεσης και της απείθειας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνεργός του συλληφθέντα επικοινώνησε τηλεφωνικά με ηλικιωμένη γυναίκα σε χωριό της Πέλλας, προσποιούμενος τον λογιστή. Με το πρόσχημα ότι ο γιος της είχε προσαχθεί και κινδύνευε να φυλακιστεί, κατάφερε να την πείσει να παραδώσει τρεις χρυσές λίρες και κοσμήματα συνολικής αξίας 5.000 ευρώ, σύμφωνα με τη δήλωσή της.

Τα αντικείμενα παρέλαβε ο συλληφθείς, ενώ οι δράστες επιχείρησαν με την ίδια μέθοδο να εξαπατήσουν ακόμη δύο ηλικιωμένες γυναίκες στην πόλη της Έδεσσας, χωρίς όμως να αποσπάσουν χρήματα ή τιμαλφή.

Η άμεση κινητοποίηση των αστυνομικών, σε συνεργασία με το Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας, οδήγησε στον εντοπισμό του άνδρα. Όταν του έγινε σήμα για έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και επιχείρησε να διαφύγει με το όχημα που οδηγούσε.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης προσέκρουσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, προκαλώντας υλικές ζημιές τόσο σε αυτό όσο και σε μοτοποδήλατο και ακόμη ένα σταθμευμένο όχημα.

Λίγη ώρα αργότερα οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να τον συλλάβουν. Στην κατοχή του βρέθηκαν δύο χρυσές λίρες και μέρος των κοσμημάτων που είχαν αφαιρεθεί από την ηλικιωμένη γυναίκα, τα οποία αποδόθηκαν στην ιδιοκτήτριά τους.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε επίσης ότι το όχημα που χρησιμοποιούσε είχε υπεξαιρεθεί από εταιρεία ενοικίασης αυτοκινήτων. Παράλληλα κατασχέθηκαν δύο κινητά τηλέφωνα και το ποσό των 600 ευρώ.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση του συνεργού του, καθώς και για την πιθανή εμπλοκή τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις απάτης.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.