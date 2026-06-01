Λοβέρδος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Πρωτοφανής υπόθεση κακοδικίας

Για «πρωτοφανή υπόθεση κακοδικίας» κάνει λόγο ο πρώην υπουργός και νυν στέλεχος της ΝΔ Ανδρέας Λοβέρδος με βάση την έκθεση Τυχεροπούλου για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο Ανδρέας Λοβέρδος σε ανάρτησή του σημειώνει πως «εγείρονται πάρα πολλά ερωτήματα», καθώς, όπως αναφέρει, «αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως για τους δύο υπουργούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πραγματογνωμοσύνη που δεν εστάλη στην Βουλή πριν τη συζήτηση για την σύσταση προανακριτικής επιτροπής, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκαστή υπόθεση κακοδικίας».

Ο πρώην υπουργός, εξαπολύοντας πυρά προς την αντιπολίτευση αναρωτιέται «πόσα λόγια του αέρα ακούστηκαν βάσει εσφαλμένων ενεργειών και πόσοι άνθρωποι δυσφημίστηκαν αγρίως από τον βιαστικό και στημένο πολιτικό λόγο ορισμένων;».

Η ανάρτηση Λοβέρδου για την έκθεση Τυχεροπούλου στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Πρωτοφανής υπόθεση κακοδικίας: αν αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως για τους δύο υπουργούς και τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρχε πραγματογνωμοσύνη που δεν εστάλη στην Βουλή πριν τη συζήτηση για την σύσταση «προανακριτικής» επιτροπής, τότε βρισκόμαστε μπροστά σε μια σκαστή υπόθεση κακοδικίας !!! Και φυσικά τα πολιτικά ερωτήματα που εγείρονται είναι πάρα πολλά !!!

Κι ακόμη σε ό,τι αφορά την κακοδικία: αληθεύουν τα δημοσιεύματα πως και για τους 11 βουλευτές η προσδιορισθεισα και πάντα εικαζόμενη ζημία είναι 115.000 και όχι 1.200.000 και μάλιστα δεν αφορά και τους 11 άλλα έξι εξ αυτών ;;;

Πόσα λόγια του αέρα ακούστηκαν βάσει εσφαλμένων ενεργειών και πόσοι άνθρωποι δυσφημίστηκαν αγρίως από τον βιαστικό και στημένο πολιτικό λόγο ορισμένων ;;:

Και τέλος, οι υποθέσεις θα διεκπεραιωθούν γρήγορα ή θα οδηγηθούν σε παραγραφή και θα μείνουν μετέωρες οι ανύπαρκτες κατηγορίες ;;; Ερωτήσεις που πρέπει τάχιστα να απαντηθούν.