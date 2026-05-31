Νίκος Απέργης: Είχα δεχθεί μπούλινγκ για τα κιλά μου και στην αρχή με ενοχλούσε

Με αφορμή την επερχόμενη καλοκαιρινή του συναυλία στον Πειραιά, ο Νίκος Απέργης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής “Ραντεβού το ΣΚ” και τη δημοσιογράφο Ελένη Μουστάκη, την Κυριακή, για το OPEN.

Μεταξύ άλλων, δε, ο γνωστός τραγουδιστής μίλησε αφενός για την αδυναμία που έχει στις επανεκτελέσεις τραγουδιών και αφετέρου στο μπούλινγκ που δέχθηκε στο παρελθόν για τα παραπανίσια του κιλά.

Πιο συγκεκριμένα, ο Νίκος Απέργης εκμυστηρεύτηκε αρχικά πως “αγαπώ τις επανεκτελέσεις. Υπάρχουν και κακοπροαίρετα σχόλια κάποιων, που λένε “φτάνει με τις επανεκτελέσεις” και “μην κάνετε επανεκτελέσεις” αλλά εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να γίνονται γιατί περνάνε τα χρόνια. Υπάρχουν νέες γενιές ανθρώπων που καλό είναι να μαθαίνουν τα καλά τραγούδια, να τα φρεσκάρουμε και να συνεχίσουν να υπάρχουν στο πέρασμα των χρόνων”.

“Στο ξεκίνημα μου είχα δεχθεί μπούλινγκ για τα κιλά μου. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή με ενοχλούσε, με ενοχλούσε αρκετά. Έκανα προσπάθειες να χάνω πιο εύκολα, με διάφορες διατροφές, μα το σκαρί μου είναι τέτοιο που πάντα θα έχω λίγα παραπάνω κιλά”.

“Όταν αυτό το δέχθηκα και το αποφάσισα, ότι έτσι είμαι… σε όποιον αρέσει” συμπλήρωσε, επίσης, ο Νίκος Απέργης στην κάμερα της εκπομπής του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου στο OPEΝ.

