Μπαλάφας: Χρειάζεται ανασύνθεση και ενότητα στον προοδευτικό χώρο – Ο Τσίπρας πήρε ένα πολιτικό ρίσκο

Για το πολιτικό σκηνικό όπως αναμένεται να διαμορφωθεί με βάσει τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις μίλησε στην εκπομπή «Πρωινές Διαδρομές» στο ERTNews Radio με τους Βασίλη Αδαμόπουλο και Μαρία Γεωργίου, ο πρώην υπουργός, Γιάννης Μπαλάφας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο του εγχείρημα, το κόμμα ΕΛΑΣ

Ο κ. Μπαλάφας τόνισε αρχικά, “Θα ήθελα να υπάρξει μία διαδικασία η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί με τις εκφράσεις ανασύνθεση και ενότητα. Να βρεθεί δηλαδή ένα modus vivendi, μια φόρμουλα για να μπορέσει να υπάρξει μια ανασύνθεση του αριστερού-σε αυτό το χώρο-πολιτικού σκηνικού. Δεν έχουμε την πολυτέλεια πάρα πολλών εκφράσεων. Ήδη έχουμε πολλές εκφράσεις αριστερές και νομίζω και αυτό προσπαθώ και εγώ, χωρίς χαρακτηρισμούς, χωρίς βιασύνες, να συμβάλω σε αυτή την προοπτική, η οποία είναι δύσκολη όπως είναι τα πράγματα, γιατί μπαίνουν πολλές παράμετροι στη μέση, αλλά δεν είναι αδύνατη. Η άποψή μου είναι ότι όταν υπάρχει η βούληση για κάτι τέτοιο, μπορεί να βρεθούν και οι φόρμουλες”.

Και συμπλήρωσε “Η κυρίαρχη άποψη και αντίληψη πάντως στον κόσμο σας το λέω, δεν είμαι απόλυτος, αλλά αυτό σας το λέω με βεβαιότητα, γενικότερα, είναι θετική προς την πλευρά της ΕΛΑΣ (…). Ο Τσίπρας πήρε πριν από δύο χρόνια και μία απόφαση, όπως και πολλοί άλλοι αρχηγοί, όταν χάσουν και βρεθούν στη μειοψηφία, έχουν αποχωρήσει, πάνε στο περιθώριο, έτσι δεν είναι; Δεν είναι ούτε ο πρώτος και πιθανόν ούτε ο πιο τελευταίος. Μετά από ένα διάστημα είπε: Βλέπω την πορεία της επανόδου. Έβαλε κάποιους όρους. Κοιτάξτε, είναι ένα ρίσκο. Αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε, γιατί πολλές φορές δεν εκτιμάται αυτό“.

Ενώ παράλληλα, επισήμανε “Θα μπορούσε να ακολουθήσει την πεπατημένη. Να πει όποιος θέλει οπίσω μου ελθείν και να έρθουν και μετά με τις έδρες τους ή χωρίς τις έδρες τους και λοιπά. Πήρε ένα ρίσκο και είπε όχι, θα το κάνουμε με άλλο τρόπο. Κανείς δεν έχει εκ προοιμίου εξασφαλισμένη κάποια θέση. Δεν θέλω ανθρώπους, δε θα ήθελα ανθρώπους οι οποίοι θα κουβαλήσουν τις έδρες τους κτλ. Με αυτό λοιπόν, που έκανε πήρε ένα ρίσκο, ενώ θα ήταν πολύ πιο σίγουρος αν τον ακολουθούσαν και θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν ήδη και δεδομένοι βουλευτές κλπ. Από κει και πέρα, αν θα βγει ή όχι ακριβώς είναι το στοίχημα του επόμενου διαστήματος“.

Για την πρόταση του Χάρη Δούκα, για το ενδεχόμενο συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ, σε τυχόν επαναληπτικές εκλογές

Τέλος, ως προς την πρόταση του Δημάρχου της Αθήνας, Χάρη Δούκα για συνεργασία ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ στο ενδεχόμενο δεύτερων εκλογών, ο κ. Μπαλάφας σημείωσε χαρακτηριστικά “Όσο την άκουσα, γιατί δεν την άκουσα όλη, μου φάνηκε ενδιαφέρουσα και σε σωστή και ειλικρινή κατεύθυνση θα έλεγα. Μου άρεσε ο τρόπος που μίλησε. Δεν άκουσα το τελευταίο μέρος και μπορεί να είπε κάτι που ανέτρεψε τα προηγούμενα. Δε νομίζω όμως. Και να σας πω κάτι; Υπό μίαν έννοια ο δήμαρχος λέει και καλά κάνει, τα αυτονόητα“.