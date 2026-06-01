ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στα Καμένα Βούρλα: 49χρονος εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι

Σοκαρισμένοι είναι οι κάτοικοι στα Καμένα Βούρλα όταν το πρωί της Δευτέρας (01.06.2026) στον παραλιακό δρόμο, εντοπίστηκε νεκρός σε παγκάκι 49χρονος, κάτοικος της ευρύτερης περιοχής.

Σε κοντινή απόσταση στον παραλιακό δρόμο στα Καμένα Βούρλα, βρέθηκε και το αυτοκίνητό του, σύμφωνα με το LamiaReport, πιθανολογείται ότι ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε αδιαθεσία, κάθισε στο παγκάκι και πέθανε από ανακοπή.

Η ακριβής αιτία θανάτου θα διαπιστωθεί από τη νεκροψία – νεκροτομή που παραγγέλθηκε, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

