Καλαμάτα: “Παλέψαμε, της άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα”, είπε ο 41χρονος που σκότωσε τη σύζυγό του

«Παλέψαμε, άρπαξα το μαχαίρι και τη σκότωσα», φέρεται να είπε ο 41χρονος που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου τη σύζυγό του στην Καλαμάτα. Ο 41χρονος έκανε λόγο για συχνούς καυγάδες ενώ υποστηρίζει ότι το θύμα, το οποίο βρέθηκε να έχει πολλαπλά τραύματα σε σώμα και κεφάλι από τη μανία του δολοφόνου, ήταν αυτό που κρατούσε το μαχαίρι του άγριου φονικού.

Όπως έχει γίνει γνωστό, η δολοφονία αποκαλύφθηκε όταν γείτονες του ζευγαριού άκουσαν φασαρία και την 39χρονη να καλεί σε βοήθεια. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, βρήκαν τη δολοφονημένη γυναίκα νεκρή στο πάτωμα της κρεβατοκάμαρας του σπιτιού, ενώ στο διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα ανήλικα παιδιά του ζευγαριού.

Τα ρίχνει στην 39χρονη ο δράστης του φονικού

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές που επικαλείται το protothema.gr, ο καθ’ ομολογίαν δράστης του άγριου φονικού φέρεται να υποστήριξε κατά την κατάθεσή του ότι υποψιαζόταν πως η 39χρονη σύζυγός του διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση, χωρίς ωστόσο να έχει αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο ήταν αλήθεια.

Παράλληλα, παρουσίασε τη δική του εκδοχή για τις συνθήκες του εγκλήματος, αποδίδοντας στο θύμα την ευθύνη για την άγρια δολοφονία.

Ειδικότερα, ισχυρίστηκε ότι ξύπνησε και την είδε να στέκεται πάνω από το κεφάλι του κρατώντας μαχαίρι. Όπως ανέφερε, ακολούθησε πάλη μεταξύ τους, κατά τη διάρκεια της οποίας κατάφερε να της αποσπάσει το μαχαίρι και στη συνέχεια τη σκότωσε.

«Ξύπνησα και την είδα πάνω από το κεφάλι να κρατάει ένα μαχαίρι. Παλέψαμε, κατάφερα να της αρπάξω το μαχαίρι και τη σκότωσα», ήταν σύμφωνα με τις πληροφορίες gr του protothema.τα πρώτα λόγια του 41χρονου στους αστυνομικούς. Να σημειωθεί ότι ο άντρας αφού σκότωσε τη σύζυγό του, τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της.

Παράλληλα, ο 41χρονος φέρεται επίσης να δήλωσε ότι το ζευγάρι είχε συχνούς και έντονους καβγάδες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, σήμερα (1.6.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Καλαμάτας, 41χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ενδοοικογενειακή βία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ειδικότερα, σήμερα και πρώτες πρωινές ώρες, ανωτέρω αστυνομικοί, κατόπιν καταγγελιών, προσέτρεξαν σε οικία, όπου εντός αυτής, ανευρέθη 39χρονη ημεδαπή, χωρίς τις αισθήσεις της, φέροντας τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο (μαχαίρι).

Στην εν λόγω οικία, βρισκόταν ο 41χρονος σύζυγος της, ο οποίος προσήχθη και συνελήφθη, καθώς ομολόγησε την πράξη του, ενώ κατασχέθηκε το παραπάνω μαχαίρι.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Μεσσηνίας, ενώ την προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την διερεύνηση των ακριβών συνθηκών διάπραξης της αξιόποινης πράξης».