Κουφονικολάκου: Δεν συζητάμε ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση στις αιχμές Καρυστιανού

Τη δική της απάντηση στους χθεσινούς ισχυρισμούς της Μαρίας Καρυστιανού, ότι το κόμμα του Τσίπρα αντέγραψε στοιχεία από την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της, έδωσε σήμερα η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ), Θεώνη Κουφονικολάκου.

«Αντιλαμβάνομαι το άγχος, τον πανικό και την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η συμπαράταξη. Αλλά δεν μπορούμε να απαντάμε σε τέτοιου είδους σχόλια. Ρίχνουμε τελείως το επίπεδο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Δηλαδή, τι εννοεί; Επικαλείται πνευματική ιδιοκτησία στα στοιχεία της διακήρυξης; Δεν μπορώ να ενστερνιστώ τέτοια άποψη και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη συζήτηση», σχολίασε σήμερα το πρωί μιλώντας στην ΕΡΤ, λίγες ώρες μετά την επίθεση της προέδρου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» στον Αλέξη Τσίπρα.

Σε άλλο σημείο αναφορικά με την επόμενη ημέρα στο κόμμα Τσίπρα η κυρία Κουφονικολάκου σημείωσε μεταξύ άλλων:

«Από την αρχή επιμελούμαστε ένα διαφορετικό μοντέλο πολιτικής εκπροσώπησης. Θέλουμε να διαβουλευτούμε με τους πολίτες προκειμένου να διαμορφώσουμε θέσεις σε κρίσιμα προγραμματικά ζητήματα. Η απήχηση από τις δημοσκοπήσεις φαντάζει θετική, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να προσπαθούμε σκληρά για να αποδείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε άξιοι της εμπιστοσύνης του».

Και συνέχισε:

«Ο στόχος είναι να εξειδικεύσουμε το επόμενο διάστημα (σσ. το πρόγραμμά μας). Ήδη έχουμε φωτίσει κάποιους προγραμματικούς στόχους. Πρώτος εξ αυτών είναι η μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, δεύτερος η επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, η προστασία των πολιτών από την ακρίβεια και ο παραγωγικός μετασχηματισμό της οικονομίας».

Όπως εξήγησε, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη στέγαση, στη μείωση των τιμών στο βασικό καλάθι των νοικοκυριών και στο ενεργειακό κόστος. «Ό,τι διατυπώσουμε το επόμενο διάστημα θα το διατυπώσουμε με συγκεκριμένες ποσοτικοποιήσεις. Βγαίνει ο λογαριασμός από την πατριωτική εισφορά, μια ειδική εισφορά που αφορά επιχειρήσεις, ομίλους επιχειρήσεων και εταιρείες με πάρα πολύ υψηλά κέρδη. Βγαίνει, από την άλλη, γιατί θέλουμε να φορολογήσουμε διαφορετικά την κινητή περιουσία, τους τόκους και τα μερίσματα […]. Είναι ψευδής είδηση είναι ότι ο Τσίπρας δεν δέχθηκε να φορολογήσει τους εφοπλιστές», είπε.

«Εάν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τους συνταξιούχους, γιατί δεν τους δίνουν αυτά τα 7 δισ. που είχε δώσει ο Αλέξης Τσίπρας με τη 13η σύνταξη και καμώνται, προσποιούνται ότι κόπτονται για το συμφέρον των συνταξιούχων;», τόνισε σε άλλο σημείο αναφερόμενη στην κυβέρνηση.

Σε πολιτικό επίπεδο, απέφυγε να ανοίξει συζήτηση για μετεκλογικές συνεργασίες με το ΠΑΣΟΚ, παρά τις σχετικές αναφορές που έχουν γίνει από στελέχη του κόμματος με τελευταία την τοποθέτηση του Χάρη Δούκα. Αντίθετα, υπογράμμισε ότι η ΕΛ.Α.Σ. επιδιώκει να στηριχθεί στις δικές της δυνάμεις και να απευθυνθεί απευθείας στην κοινωνία.

«Επιθυμούμε την ανασυγκρότηση και την επανίδρυση της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η χώρα βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες προκλήσεις, όπως οι διεθνείς συγκρούσεις, η τεχνητή νοημοσύνη, η κλιματική κρίση και οι γεωπολιτικές εξελίξεις.

Σε ερώτηση που της έγινε εάν συζητά το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ, εμφανίστηκε αρνητική. «Όχι. Σεβόμαστε άλλους χώρους, εκτιμούμε τη συνεισφορά των ανθρώπων που εργάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Τιμούμε τους αγώνες που έχουν γίνει. Και γι’ αυτό ακριβώς δεν καλούμε κανένα κόμμα να διαλυθεί».

Παράλληλα όμως άφησε ανοιχτή την πόρτα σε πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη νέα πολιτική προσπάθεια, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να υπάρξουν προνομιακές μεταχειρίσεις ή ειδικές διευθετήσεις.

Κλείνοντας, απέφυγε να σχολιάσει πληροφορίες περί επικείμενων ανεξαρτητοποιήσεων βουλευτών από άλλους πολιτικούς χώρους, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ζητήματα που αφορούν τις εσωτερικές διαδικασίες άλλων κομμάτων.