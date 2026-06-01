Κατερίνα Καινούργιου: Μη λέμε με ντροπή ότι έχουμε βοήθεια στο σπίτι, εγώ ένιωθα ενοχές στην αρχή που άφηνα το παιδί

Τον Γιώργο Λιβάνη υποδέχθηκε στην εκπομπή της ανήμερα του Αγίου Πνεύματος (1/6) η Κατερίνα Καινούργιου. Οι δυο τους συζήτησαν για τη γονεϊκότητα και τις προτεραιότητες που αλλάζουν σε ένα ζευγάρι με την έλευση ενός παιδιού.

«Μην λέμε με ντροπή ότι έχουμε βοήθεια στο σπίτι. Και εγώ οικογένεια μου νιώθω τη γυναίκα που με βοηθάει. Έτσι νιώθεις και ασφάλεια. Στην αρχή ένιωθα ενοχές που άφηνα το παιδί, όχι, δουλεύω για να βγάζω χρήματα και να μπορώ να παρέχω τα καλύτερα στο παιδί μου. Και εγώ και ο άντρας μου», παραδέχθηκε η Κατερίνα Καινούργιου στην κουβέντα με τον γνωστό τραγουδιστή.

«Αυτό που μου λένε όλοι είναι ότι πρέπει να περνάς ποιοτικό χρόνο με το παιδί σου. Αυτό είναι το σημαντικό και όσο μεγαλώνει», υπογράμμισε η παρουσιάστρια για την ανατροφή της μικρής της κόρης, Ξένιας.

«Η κόρη μου είναι ίδια ο άντρας μου, άντε να έχει τα μάτια μου. Θα το δούμε στην πορεία. Είναι copy-paste ο Παναγιώτης. Να είναι γερά και καλότυχα. Έχω αλλάξει νοοτροπία, όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι καλά. Να είναι γερά, αυτό είναι το πιο σημαντικό», ανέφερε σε άλλο σημείο η Κατερίνα Καινούργιου.