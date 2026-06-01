Συναγερμός στα Δεμένικα Πάτρας – Ένας τραυματίας από πυροβολισμούς

Μεγάλη η κινητοποίηση της Αστυνομίας στην Πάτρα, στη συμβολή των οδών Σολωμού και Καζαντζάκη, το πρωί της Δευτέρας (1/6)  έπειτα από πληροφορία για τραυματισμένο άτομο στην περιοχή των Δεμενίκων από πυροβολισμούς.

Οι αστυνομικές δυνάμεις διεξάγουν έρευνα για να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες του συμβάντος ενώ αναζητούν κι ένα αυτοκίνητο στο οποίο φέρεται να επέβαινε το άτομο που πυροβόλησε, σύμφωνα με πληροφορίες του Tempo24 και του The Best.

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά από έντονο διαπληκτισμό μεταξύ συγγενών, ένας από τους εμπλεκόμενους πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο.

Αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένας άνδρας ευτυχώς ελαφρά. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται πίσω από τον διαπληκτισμό να υπάρχουν προσωπικές διαφορές. Η κινητοποίηση της αστυνομίας είναι μεγάλη, σε ενδεχόμενο να συνεχιστούν οι έντονες αντιδράσεις των εμπλεκομένων.

