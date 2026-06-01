Σπύρος Μπιμπίλας: Ορισμένοι από τους ηθοποιούς που πάνε με τον Τσίπρα, είναι απεργοσπάστες – Τα έχω μαζεμένα πάρα πολύ με κάποιους

Καλεσμένος στο πλατό της εκπομπής «Buongiorno» βρέθηκε σήμερα ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο γνωστός ηθοποιός και βουλευτής απάντησε, μεταξύ άλλων, και για τους ηθοποιούς που έχουν δηλώσει ανοικτά τη στήριξή τους στον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτοί όλοι οι ηθοποιοί που πάνε με τον κύριο Τσίπρα, καλό θα ήταν να είναι και στο Σωματείο (ΣΕΗ), να κάνουν μία προσπάθεια να κάνουμε τις συλλογικές συμβάσεις και όχι να απέχουν ή να είναι απεργοσπάστες κάποιοι από αυτούς», είπε αρχικά ο Σπύρος Μπιμπίλας.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας πρόσθεσε: «Τα έχω μαζεμένα πάρα πολύ με τους ηθοποιούς. Όταν είσαι απεργοσπάστης και μετά πας με τον κύριο Τσίπρα, δεν υπάρχει συνέπεια. Έγιναν εκλογές στο Σωματείο. Εγώ δεν έβαλα, έβαλα μόνο στο ΤΑΣΕΗ γιατί με ενδιαφέρει η αλληλοβοήθεια και η αλληλεγγύη.

Όταν λοιπόν έχεις ένα Σωματείο ηθοποιών που μάχεται όλα αυτά τα χρόνια και είναι ανεξάρτητο κομματικά και δεν έρχεσαι να ψηφίσεις και κηρύττεις αποχή και μετά λες “έγινε κομματικό επειδή το κέρδισε το ΚΚΕ”, τότε είσαι κατάπτυστος εσύ που δεν έρχεσαι.

Οι νέοι κηρύξανε αποχή, οι νέοι που θα έπρεπε πρώτοι να είναι στο Σωματείο. Οι νεότεροι που δεν πληρώνονται, καλό θα ήταν να δραστηριοποιηθούν. Εγώ δεν θα ξανασχοληθώ».