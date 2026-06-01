MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Διάσωση 83 αλλοδαπών σε δύο επιχειρήσεις του Λιμενικού νότια της Κρήτης

Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης προχώρησαν οι αρμόδιες αρχές στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, στην πρώτη περίπτωση εντοπίστηκε λέμβος με 41 αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή 44 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, έπειτα από εντοπισμό από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex. Οι αλλοδαποί περισυνελέγησαν από ναυαγοσωστικό σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Λίγο ώρα νωρίτερα, μια ακόμη λέμβος με 42 αλλοδαπούς εντοπίστηκε 48 ναυτικά μίλια νοτιονοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, επίσης από εναέριο μέσο της Frontex. Η περισυλλογή τους πραγματοποιήθηκε από παραπλέον πλοίο σημαίας Μπελίζ, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Βραζιλία: Δύο άνδρες νοσηλεύονται στην απομόνωση, με συμπτώματα Έμπολα

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 9 ώρες πριν

Αγίου Πνεύματος 2026: Τι συμβολίζει η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 2 ώρες πριν

ΓΑΙΟΣΕ: Τι περιλαμβάνει το σχέδιο για την ανάπλαση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Συγκινεί η Δώρα Παντέλη για τη μητέρα της: Θυσίασε τη ζωή της όλη, δεν μας έλειψε ούτε αγάπη ούτε φαγητό

LIFESTYLE 28 λεπτά πριν

Θάνος Καλλίρης: Κάνω ελλειπτικό κάθε βράδυ για 45 λεπτά, στάζω

ΔΙΕΘΝΗ 21 ώρες πριν

Ράμα μετά τα επεισόδια στην Αλβανία: Συγχαρητήρια στην αστυνομία, μηδενική ανοχή στην άμυαλη συμμορία με τους μύες