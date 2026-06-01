Πέραμα: 61χρονος τραυματίστηκε με τροχό στο χέρι την ώρα εργασιών στα Ναυπηγεία

Σοβαρό ατύχημα είχε εργαζόμενος σε συνεργείο στα Ναυπηγεία Περάματος, όταν την ώρα που έκανε εργασίες με τροχό σε ένα πλοίο τραυματίστηκε στο χέρι του με τροχό.

Ο 61χρονος, εργαζόμενος ιδιωτικού συνεργείου τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών σε φορτηγό-οχηματαγωγό πλοίο, που βρισκόταν ελλιμενισμένο στη Β΄ προβλήτα της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα Ελληνική Ακτοφυλακή, ο εργαζόμενος τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι κατά τη χρήση τροχού, με αποτέλεσμα να υποστεί τραύμα που χρειαζόταν ιατρική φροντίδα.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρμόδιες υπηρεσίες και ο 61χρονος διακομίστηκε με ιδιωτικό μέσο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο», όπου του παρασχέθηκαν οι απαραίτητες πρώτες βοήθειες και έγιναν ράμματα στο τραυματισμένο άκρο.

Οι αρμόδιες λιμενικές αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το εργατικό ατύχημα, ενώ διενεργείται η προβλεπόμενη προανάκριση.