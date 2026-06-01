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Θάνος Καλλίρης: Κάνω ελλειπτικό κάθε βράδυ για 45 λεπτά, στάζω

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THESTIVAL TEAM

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Στο “Νωρίς Νωρίς” της Δευτέρας (1/6) φιλοξενήθηκε ο Θάνος Καλλίρης. Ο γνωστός τραγουδιστής μοιράστηκε τα “μυστικά” της εξωτερικής του εμφάνισης και του πώς καταφέρνει να διατηρεί τη φυσική του κατάσταση, ενώ αναφέρεται και στην εμπειρία του από τη Eurovision πριν από 39 χρόνια.

«Όλοι με ρωτάνε, έρχονται στα live μου όλοι και με ρωτάνε, στις παρέες, όποιος με ξέρει… “Τι κάνει αυτός; Τι κάνει; Τα βάφει… Τι κάνει;”. Και, εντάξει, άντε ο κόσμος… Εσείς δεν το καταλαβαίνετε; Και δεν το λέω για να μου πείτε κι άλλα κομπλιμέντα ή περισσότερα κομπλιμέντα. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο, ο οποίος απλά γερνάει φυσιολογικά», είπε αρχικά ο Θάνος Καλλίρης.

«Άλλοι μου λένε, “προσέχεις”. Ναι, προσέχω… και το DNA είναι νομίζω, γιατί προσέχω. Δηλαδή δεν θα φάω τον άμπακο το βράδυ. Δεν καπνίζω αλλά είμαι γλυκατζής. Όμως κάθε βράδυ 9-10 βλέπω ειδήσεις και κάνω ελλειπτικό για 40-45 λεπτά. Μουσκεύω, στάζω. Το κάνω για να αποφορτιστώ. Μετά κάνω το μπάνιο μου και τρώω το βραδινό μου», περιγράφει ο τραγουδιστής για τη ρουτίνα που ακολουθεί.

«Ήμουν 24 χρονών στη Eurovision, το ’87. Είναι κάποιοι άνθρωποι που μου έχουν πει -και θυμάμαι και γνωστοί άνθρωποι- ότι ήταν η αφορμή που γύρισαν να δουν Eurovision. Γιατί δεν τους άρεσε πώς πηγαίναμε εμείς.

Τότε ήταν επιβεβλημένη η ελληνική γλώσσα με την ορχήστρα. Εγώ, από την προηγούμενη χρονιά που θα πηγαίναμε με τον Βασίλη Δερτιλή, είχαμε βάλει σκοπό να πάμε την επόμενη. Και καθίσαμε με το Part-Time Lover στο μυαλό μας, τα Motown του Phil Collins… “Τι να γράψω τώρα;”. Λέω, “επειδή δεν θα μας καταλάβουνε και θα ακουγόμαστε σαν κινέζικα… Stop! Me! Rock n’ Roll! Μια star που ποζάρει… Φλας, Γκάρμπο, σαξόφωνο”… Ξεζούμισα το ελληνικό λεξιλόγιο με μικρές, διεθνείς λέξεις! Ήταν το εφαλτήριο για την καριέρα μου», αφηγείται ο Θάνος Καλλίρης.

Θάνος Καλλίρης

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