ΠΑΟΚ: Ο Ζίβκοβιτς αποχώρησε από την Εθνική Σερβίας με πρόβλημα τραυματισμού

Με πρόβλημα τραυματισμού αποχώρησε από την Εθνική Σερβίας ο εξτρέμ του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς και δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό με το Μεξικό (5/6).

Ο προπονητής της Σερβίας, Βέλικο Παούνοβιτς, σε δηλώσεις που έκανε μετά το ματς με το Πράσινο Ακρωτήρι, στο οποίο η ομάδα του έχασε 3-0, ανέφερε ότι αποφασίστηκε να μην παρθεί κανένα ρίσκο με την περίπτωση του αρχηγού του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Ο ίδιος ο Ζίβκοβιτς εξήγησε ότι δέχθηκε ένα χτύπημα σε σημείο που έχει ήδη τραυματιστεί και αυτό έφερε την πρόωρη αποχώρησή του από την αποστολή της Εθνικής ομάδας της χώρας του, η οποία δεν έχει κερδίσει τη συμμετοχή της στο Μουντιάλ.

Μένει να φανεί, αν το χτύπημα που δέχθηκε ο Ζίβκοβιτς είναι σοβαρό, ενόψει και της έναρξης της «ασπρόμαυρης» προετοιμασίας, η οποία θα ξεκινήσει στα τέλη Ιουνίου.

