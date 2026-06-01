Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Ιούνιο

Η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές ενέργειας και για τον Ιούνιο, προσφέροντας, όπως επισημαίνει, σταθερότητα και προβλεψιμότητα στα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις σε ένα περιβάλλον που εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται από διεθνείς γεωπολιτικές και ενεργειακές προκλήσεις.

Ειδικότερα:

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Ιούνιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Μάιο, με χρέωση 0,138 ευρώ/kWh. Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 ευρώ/kWh.

Τα ΔΕΗ my Home Enter και ΔΕΗ myHomeOnline προσφέρονται με χρέωση 0,145 ευρώ/kWh και 0,142 ευρώ/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Το ΔΕΗ my Home Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 ευρώ/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,092 ευρώ/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo συνεχίζει να προσφέρει σταθερή χρέωση στα 0,145 ευρώ/kWh και 0,095 ευρώ/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ my Home Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60Euro για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ my Home Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

«Η ΔΕΗ συνεχίζει να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο προϊόντων που ανταποκρίνεται σε διαφορετικές ανάγκες κατανάλωσης, συνδυάζοντας επιλογές σταθερής, κυμαινόμενης και δυναμικής τιμολόγησης με διαφάνεια και σαφήνεια στη χρέωση» καταλήγει η επιχείρηση.