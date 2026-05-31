MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Φάλαινα εμφανίστηκε ανοιχτά του Θεολόγου στον Βόρειο Ευβοϊκό – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μια φάλαινα τουλάχιστον 8-9 μέτρων εθεάθη να κάνει βόλτες την Κυριακή (31/5/26) το μεσημέρι ανοιχτά του Θεολόγου Μαλεσίνας στο Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο.

Η παρουσία του θαλάσσιου κήτους δεν πέρασε απαρατήρητη από πολίτες που με σκάφη αναψυχής έψαχναν για κοντινές θαλάσσιες αποδράσεις με την ευκαιρία της αργίας.


Ειδικότερα η παρέα που μπόρεσε να τραβήξει και το βίντεο κατάφερε να διακρίνει, από μια απόσταση ασφαλείας το μέγεθος του θαλάσσιου θηλαστικού, διαπιστώνοντας ότι ήταν μεγαλύτερο από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν και ήταν μήκους οκτώ μέτρων!


Για αυτό δεν παραπέμπει στο είδος του ζιφιού που είναι πιο μικρό και έχει εμφανιστεί – σπάνια βέβαια – στον Ευβοϊκό (αναφορές κοντά στη Χαλκίδα), αλλά σε φυσητήρα που έχει και το πλέον χαρακτηριστικό φύσημα, το οποίο διακρίνεται και στο στιγμιότυπο που καταγράφηκε.

Δείτε το βίντεο:

@lamiareport.gr Φάλαινα κάνει την εμφάνιση της ανοιχτά του Θεολόγου 🐳 #whale #lr #lamia #lamiareport #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr


Στην περιοχή ανοιχτά του Θεολόγου όπου το βάθος είναι αρκετά μεγάλο, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα τόσο μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό, ενώ αν πραγματικά πρόκειται για φυσητήρα είναι η μοναδική εμφάνιση γενικά στον Ευβοϊκό.

Οι φάλαινες ζουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, αν και οι πληθυσμοί τους είναι μικροί. Συνήθως βρίσκονται μόνο σε πολύ μεγάλα βάθη όπου υπάρχει και περισσότερη τροφή. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί αποπροσανατολισμός τέτοιων θαλάσσιων κητών, ακολουθώντας μεγάλα καράβια, αλλά ποτέ στον Ευβοϊκό.

Συνήθως όταν καταγράφονται τέτοια περιστατικά σε κλειστές θάλασσες, η φάλαινα έχει ανάγκη από βοήθεια προκειμένου να επιστρέψει σε ασφαλή νερά για την επιβίωσή της.

Πηγή: lamiareport.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Λάρισα: Αγωνία για τη 12χρονη που υπέστη ανακοπή, μεταφέρθηκε στο Ωνάσειο

ΔΙΕΘΝΗ 8 ώρες πριν

Τρόμος σε παραλία του Ισραήλ: Ρουκέτες της Χεζμπολάχ έπεσαν στη θάλασσα, ο κόσμος έτρεξε να βρει καταφύγιο – Δείτε βίντεο

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Air Condition το καλοκαίρι: Πώς να το χρησιμοποιείτε σωστά και να εξοικονομείτε χρήματα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θρήνος στην Πάτρα: Νεκροί πατέρας και γιος σε τροχαίο με μηχανή

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

Ο ουκρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε τα ρωσικά διυλιστήρια του Σαρατόφ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

ΕΛ.Α.Σ: Ποιοι γνωστοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί και τραγουδιστές υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα