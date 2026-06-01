Διαμαντοπούλου σε Δούκα: Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν

Μήνυμα υπέρ της ενότητας, της αυτονομίας και της αυτόνομης πορείας του ΠΑΣΟΚ έστειλε η Άννα Διαμαντοπούλου με ανάρτησή της ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, υπογραμμίζοντας ότι το κόμμα δεν αναζητά συνεργασίες και ότι βασικός του αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία.

Η κ. Διαμαντοπούλου χαρακτήρισε το ΠΑΣΟΚ κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία και παρουσία σε κάθε γωνιά της χώρας, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν πολιτικό φορέα που «άλλαξε την Ελλάδα», έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του και, όταν χρειάστηκε, έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι σήμερα το ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μοναδική δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία. Όπως ανέφερε, αντίπαλος του κόμματος είναι η Νέα Δημοκρατία «πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά», ενώ πρόσθεσε ότι αντίπαλοι είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη.

Η Άννα Διαμαντοπούλου ξεκαθάρισε ότι το ΠΑΣΟΚ «δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες, πόσω μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας», τονίζοντας ότι έχει επιλέξει τον δρόμο της αυτονομίας, της διεύρυνσης, της τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης και της αξιόπιστης πρότασης διακυβέρνησης.

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

«Του Αγίου Πνεύματος σήμερα. Δεν ξέρω αν θα φωτιστούμε όλοι, αλλά μια προσπάθεια αξίζει.

Αγαπάς το ΠΑΣΟΚ; Απόδειξέ το

Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ένα κόμμα της συγκυρίας. Είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία, σε κάθε γωνιά της χώρας, σε κάθε κοινωνικό και παραγωγικό χώρο.

Ένα κόμμα που άλλαξε την Ελλάδα. Που έκανε αυτοκριτική για τα λάθη του, όταν χρειάστηκε έβαλε την πατρίδα πάνω από το κομματικό συμφέρον.

Σήμερα είναι η μόνη δύναμη της αντιπολίτευσης με πρόγραμμα, στελέχη, εμπειρία, ανανέωση και παρουσία στην κοινωνία.

Ο αντίπαλός μας είναι η Νέα Δημοκρατία. Πολιτικά, προγραμματικά, θεσμικά και πλέον ηθικά. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Αντίπαλός μας είναι επίσης ο λαϊκισμός, το ψέμα και η πολιτική χωρίς ευθύνη. Και σε αυτό συμφωνούμε όλοι.

Το ΠΑΣΟΚ δεν παρακαλεί κανέναν για συνεργασίες (πόσο μάλλον όσους μας προσβάλλουν, μας απορρίπτουν και δεν έχουν καν πολιτικό σύνορο μαζί μας). Έχει αποφασίσει τον δρόμο του: αυτονομία, διεύρυνση, τεκμηριωμένη αντιπολίτευση και αξιόπιστη πρόταση διακυβέρνησης.

Στόχος μας δεν είναι να διαχειριστούμε την παρακμή. Είναι να αποδείξουμε ότι η Ελλάδα μπορεί καλύτερα.

Έχουμε όραμα και σχέδιο για ισχυρή περιφέρεια. Μια χώρα που οι άνθρωποί της να δημιουργούν στις πόλεις, στα νησιά και στα βουνά της, που σήμερα ερημώνουν. Με παραγωγική οικονομία. Με στήριξη της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Με σοβαρή εξωτερική πολιτική. Με αληθινή δημοκρατία.

Αγαπάμε το ΠΑΣΟΚ;

Ας το αποδείξουμε. Ας στηρίξουμε την ενότητα (οι αντίπαλοι είναι εκτός), την αυτονομία και την πορεία προς τη νίκη.

Μόνο μπροστά! Καλό μήνα!»

Ο Δούκας επιμένει για διάλογο και συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με ΕΛΑΣ στις εκλογές

Στον προγραμματικό διάλογο με στόχο την προοδευτική κυβέρνηση μετά από τις εκλογές επιμένει ο Χάρης Δούκας, ο οποίος με νέα δήλωσή του σήμερα θυμίζει την απόφαση του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ με το «όχι» στο σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας με τη ΝΔ.

Ο κ. Δούκας λέει επί της ουσίας «ναι» στον διάλογο στον Αλέξη Τσίπρα με το βλέμμα στο σενάριο συνεργασίας των δύο κομμάτων μετά από τις εθνικές κάλπες.

Με τη σημερινή δήλωσή του ωστόσο δεν επαναλαμβάνει την αναφορά του για το ποιος θα ηγηθεί μιας πιθανής συνεργασίας με την ΕΛΑΣ του κ. Τσίπρα, που καταγράφει δυναμική δεύτερου κόμματος στις νέες δημοσκοπήσεις.