Κρήτη: Αναζητείται επιχειρηματίας μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του – Διέφυγε παραβιάζοντας τον μισό ΚΟΚ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αστυνομικές έρευνες στο Ηράκλειο για τον εντοπισμό 42χρονου επιχειρηματία, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας, έπειτα από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για απειλή και εξύβριση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση άρχισε να διερευνάται μετά την καταγγελία που υπέβαλε 28χρονη γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι δέχθηκε απειλητική και προσβλητική συμπεριφορά από τον 42χρονο, σημειώνει το zarpanews.gr.

Την επόμενη ημέρα, αστυνομικοί μετέβησαν στην επιχείρησή του προκειμένου να τον εντοπίσουν και να εκτελέσουν τη διαδικασία σύλληψής του στο πλαίσιο του αυτοφώρου. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο άνδρας αντιλήφθηκε την παρουσία τους, επιβιβάστηκε σε όχημα και αποχώρησε από το σημείο. Κατά τη διαφυγή του φέρεται να παραβίασε φωτεινούς σηματοδότες και να προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα, χωρίς να σταματήσει, πριν εξαφανιστεί.

Οπως αναφέρει το neakriti.gr ο 42χρονος παραμένει αναζητούμενος, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του.

