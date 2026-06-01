Θεολόγος: Φάλαινα 9 μέτρων εμφανίστηκε στα νερά του Ευβοϊκού – Δείτε βίντεο

Αντιμέτωποι με ένα τρομακτικό θέμα ήρθαν αυτοί που αποφάσισαν να πάνε στον Θεολόγο για το τριήμερο του Αγίου πνεύματος, αφού μια φάλαινα τουλάχιστον 8-9 μέτρων εθεάθη να κάνει βόλτες την Κυριακή (31/5/26) το μεσημέρι στον Βόρειο Ευβοϊκό κόλπο.

Σύμφωνα με το lamiareport, μία παρέα μάλιστα μπόρεσε να τραβήξει και βίντεο την φάλαινα όταν βγήκε στην επιφάνεια της θάλασσας στον Θεολόγο διαπιστώνοντας ότι ήταν μεγαλύτερη ακόμα και από το σκάφος στο οποίο επέβαιναν το οποίο ήταν μήκους οκτώ μέτρων.

Για αυτό, η συγκεκριμένη φάλαινα δεν φαίνεται να παραπέμπει στο είδος του ζιφιού που είναι πιο μικρό και έχει εμφανιστεί, σπάνια βέβαια, στον Ευβοϊκό (αναφορές κοντά στη Χαλκίδα), αλλά σε φυσητήρα που έχει και το πλέον χαρακτηριστικό φύσημα, το οποίο διακρίνεται και στο στιγμιότυπο που καταγράφηκε.

@lamiareport.gr Φάλαινα κάνει την εμφάνιση της ανοιχτά του Θεολόγου 🐳 #whale #lr #lamia #lamiareport #fyp ♬ πρωτότυπος ήχος – LamiaReport.gr

Στην περιοχή ανοιχτά του Θεολόγου όπου το βάθος είναι αρκετά μεγάλο, είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται ένα τόσο μεγάλο θαλάσσιο θηλαστικό, ενώ αν πραγματικά πρόκειται για φυσητήρα είναι η μοναδική εμφάνιση γενικά στον Ευβοϊκό.

Οι φάλαινες ζουν στη Μεσόγειο Θάλασσα, αν και οι πληθυσμοί τους είναι μικροί. Συνήθως βρίσκονται μόνο σε πολύ μεγάλα βάθη όπου υπάρχει και περισσότερη τροφή. Πολλές φορές έχει παρατηρηθεί αποπροσανατολισμός τέτοιων θαλάσσιων κητών, ακολουθώντας μεγάλα καράβια, αλλά ποτέ στον Ευβοϊκό.

