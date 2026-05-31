MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ισραήλ: Επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε εβραϊκό οικισμό της Δυτικής Όχθης – Τραυματίστηκαν δύο Ισραηλινές έφηβες

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δύο ανήλικες Ισραηλινές τραυματίστηκαν απόψε σε επίθεση με αυτοκίνητο κοντά σε μια κοινότητα Εβραίων εποίκων στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, ανακοίνωσαν οι στρατός και οι υπηρεσίες παροχής πρώτων βοηθειών.

«Ένας στρατιώτης του ισραηλινού στρατού εξόντωσε τον τρομοκράτη επί τόπου» πρόσθεσε ο στρατός κάνοντας λόγο για επίθεση με αυτοκίνητο στον τομέα των οικισμών Γκους Ετζιόν.

Η υπηρεσία Μαγκέν Νταβίντ Αντόμ (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανέφερε ότι μετέφερε δύο εφήβους σε νοσοκομείο της Ιερουσαλήμ.

«Οι διασώστες και τα ασθενοφόρα του MDA παρείχαν ιατρική βοήθεια και μετέφεραν στο Ιατρικό Κέντρο Σααρέ Ζεντέκ μια έφηβη 17 ετών, σε σοβαρή κατάσταση, με τραύματα στα άκρα, καθώς και μια νεαρή κοπέλα 15 ετών, που φέρει τραύματα μέτριας σοβαρότητας» ανέφερε η υπηρεσία στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Η Δανάη Μπάρκα ξεκίνησε τις εξορμήσεις στην παραλία – Οι φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 8 ώρες πριν

Χαλκιδική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κοκαΐνης – Κατασχέθηκαν ναρκωτικά, μετρητά και όχημα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μήνυμα Μακρόν για την Παρί: “Κάνει όλη την Ευρώπη να ονειρεύεται”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες ΙΧ τα ξημερώματα στα δυτικά

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λαμία: Νεκρός 28χρονος, έπεσε από ταράτσα πολυκατοικίας

ΔΙΕΘΝΗ 3 ώρες πριν

Μιανμάρ: Δεκάδες νεκροί από έκρηξη σε περιοχή που ελέγχεται από αντάρτες