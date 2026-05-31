Επεκτείνεται η επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού στον Λίβανο – Στόχος η εξουδετέρωση της Χεζμπολάχ

Η στρατιωτική χερσαία επιχείρηση συνεχίζεται και «επεκτείνεται σε άλλες περιοχές» του Λιβάνου ανακοίνωσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός. Πρόκειται για επιχειρήσεις από πλευράς του Ισραήλ που γίνονται δύο μέρες αφότου οι ισραηλινοί στρατιώτες διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι στον νότιο Λίβανο προκειμένου να εξουδετερώσουν στόχους της Χεζμπολάχ.

Ο στρατός «διέσχισε το Λιτάνι και επεκτείνει τις επιχειρήσεις του εναντίον στόχων της Χεζμπολάχ βόρεια του ποταμού. Η επιχείρηση επεκτείνεται σε άλλες περιοχές», υπογραμμίζει ανάρτηση των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων στο X.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις διέσχισαν τον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, και προωθούνται σε στρατηγικής σημασίας τομείς.

Προηγουμένως ο Νετανιάχου είχε πει ότι ο στρατός κήρυξε μεγάλο μέρος του νότιου Λιβάνου «ζώνη μάχης» παρά την εκεχειρία που θεωρητικά είναι σε ισχύ από τις 17 Απριλίου.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός τόνισε ότι ξεκίνησε μια επίθεση «πριν από λίγες ημέρες» στην κορυφογραμμή Μπόφορτ και Ουάντι αλ Σαλούκι του νότιου Λιβάνου, (…) με στόχο την εξάλειψη άμεσων απειλών σε περιοχές βόρεια της Γαλιλαίας και της Μετούλα, και στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων προσπαθειών για την ενίσχυση του επιχειρησιακού ελέγχου στο νότιο Λίβανο.

«Ένας σημαντικός αριθμός Ισραηλινών στρατιωτών έχει ξεκινήσει επιθετικές επιχειρήσεις με στόχο την επέκταση της προκεχωρημένης γραμμής άμυνας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του χθες, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου Ναουάφ Σαλάμ καταδίκασε «την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση» του Ισραήλ, λέγοντας ότι ο ισραηλινός στρατός διεξάγει πολιτική «καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας», ότι «καταστρέφει πόλεις και χωριά και ωθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους», τονίζοντας ότι αυτό «δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια, ούτε σταθερότητα».