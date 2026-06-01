Μαρίνα Ζέας: Σφοδρή σύγκρουση τουριστικού σκάφους με αλιευτικό – Το δεύτερο καταστράφηκε ολοσχερώς

Καλά στην υγεία τους είναι οι 12 επιβαίνοντες επιβατηγού-τουριστικού σκάφους ελληνικής σημαίας, που συγκρούστηκε με ιδιωτικό αλιευτικό σκάφος με έναν επιβαίνοντα, στη θαλάσσια περιοχή περίπου ένα ναυτικό μίλι έξω από τη Μαρίνα Ζέας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, ο αλιέας περισυνελέγη άμεσα από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού που βρισκόταν στην περιοχή και μεταφέρθηκε καλά στην υγεία του στη Μαρίνα Ζέας. Το επιβατηγό-τουριστικό σκάφος κατέπλευσε αυτοδύναμα στη μαρίνα, ενώ το αλιευτικό σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση στην περιοχή.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν, οι αρμόδιες λιμενικές αρχές λαμβάνουν καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους και διενεργούν προανάκριση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

