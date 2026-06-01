Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς του Αγίου Πνεύματος – Δείτε βίντεο

Επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που πραγματοποίησαν την πρώτη έξοδο του καλοκαιριού.

Οι καλές θερμοκρασίες γέμισαν με κόσμο και τις παραλίες της Χαλκιδικής, ενώ αρκετοί εκμεταλλεύτηκαν την σημερινή αργία για μία μονοήμερη απόδραση.

Συγκεκριμένα, οι εκδρομείς επιστρέφουν κατά κύματα, μέσω των διοδίων στα Μάλγαρα που από τις 6 το πρωΐ μέχρι το μεσημέρι είχαν περάσει περίπου 10 χιλ. οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός των αυτοκινήτων που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση τις ακτές της Πιερίας προσβλέποντας σε μία καλοκαιρινή βουτιά αυθημερόν.

Από τα διόδια του Προφήτη στο ύψος του Λαγκαδά επέστρεψαν 9 χιλ. αυτοκίνητα ενώ η επιστροφή από Χαλκιδική έφτασε στα 6 χιλ. οχήματα χωρίς να παρατηρούνται προβλήματα και την Τροχαία να βρίσκεται επί ποδός προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία. Εάν παρατηρηθεί ανάγκη ενδέχεται να ανοίξουν προσωρινά τα διόδια στα Μάλγαρα προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία.