MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Θεσσαλονίκη: Επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς του Αγίου Πνεύματος – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Επιστρέφουν σταδιακά οι εκδρομείς του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που πραγματοποίησαν την πρώτη έξοδο του καλοκαιριού.

Οι καλές θερμοκρασίες γέμισαν με κόσμο και τις παραλίες της Χαλκιδικής, ενώ αρκετοί εκμεταλλεύτηκαν την σημερινή αργία για μία μονοήμερη απόδραση.

Συγκεκριμένα, οι εκδρομείς επιστρέφουν κατά κύματα, μέσω των διοδίων στα Μάλγαρα που από τις 6 το πρωΐ μέχρι το μεσημέρι είχαν περάσει περίπου 10 χιλ. οχήματα με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη ενώ αντίστοιχος είναι ο αριθμός των αυτοκινήτων που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη με κατεύθυνση τις ακτές της Πιερίας προσβλέποντας σε μία καλοκαιρινή βουτιά αυθημερόν.

Από τα διόδια του Προφήτη στο ύψος του Λαγκαδά επέστρεψαν 9 χιλ. αυτοκίνητα ενώ η επιστροφή από Χαλκιδική έφτασε στα 6 χιλ. οχήματα χωρίς να παρατηρούνται προβλήματα και την Τροχαία να βρίσκεται επί ποδός προκειμένου να διευκολύνει την κυκλοφορία. Εάν παρατηρηθεί ανάγκη ενδέχεται να ανοίξουν προσωρινά τα διόδια στα Μάλγαρα προκειμένου να αποσυμφορηθεί η κυκλοφορία.

Αγίου Πνεύματος Εκδρομείς Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 52 λεπτά πριν

“Με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά, έχασα τις αισθήσεις μου” λέει ο Έλληνας ομογενής που ξυλοκοπήθηκε στα επεισόδια στην Αλβανία

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6 ώρες πριν

Σταθερά τα τιμολόγια της ΔΕΗ τον Ιούνιο

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Νίκος Απέργης: Είχα δεχθεί μπούλινγκ για τα κιλά μου και στην αρχή με ενοχλούσε

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Απαγορεύτηκε “για λόγους δημόσιας ασφάλειας” η συναυλία του Κάνιε Γουεστ στην Ιταλία

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Γαλλία: Η μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν κλάπηκε και πάλι – Μήνυση κατ’ αγνώστων υπέβαλε το μουσείο που φιλοξενούσε το έργο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Ακινητοποιημένο αυτοκίνητο στις σήραγγες των Τεμπών έβγαζε καπνούς – Δείτε φωτογραφία