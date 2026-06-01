Έκρηξη σε φορτηγό πλοίο στον Περσικό Κόλπο

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στον Περσικό Κόλπο, καθώς φορτηγό πλοίο που έπλεε περίπου 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Ουμ Κασρ στο Ιράκ επλήγη από άγνωστο βλήμα, προκαλώντας ισχυρή έκρηξη.

Σύμφωνα με την UK Maritime Trade Operations (Κέντρο Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου), το πλήγμα σημειώθηκε στη δεξιά πλευρά (starboard) του πλοίου και είχε ως αποτέλεσμα μια μεγάλη έκρηξη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τραυματισμούς ή ζημιές στο σκάφος.

Η UKMTO ανέφερε επίσης ότι, έως αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει ένδειξη άμεσης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από το περιστατικό.

