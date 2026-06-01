ΑΕΚ για Μάριο Οικονόμου: Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι “μάχες” που έδωσε μιλούν από μόνες τους

Η ΑΕΚ αποχαιρετά τον πρώην ποδοσφαιριστή της, Μάριο Οικονόμου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το μεσημέρι της Δευτέρας (1/6) σε ηλικία μόλις 33 ετών. Τις τελευταίες δέκα ημέρες έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή μετά από το σοβαρό τροχαίο έξω από το νοσοκομείο «Χατζηκώστα», στα Ιωάννινα, αλλά υπέκυψε στα τραύματά του.

Σε συλλυπητήρια ανακοίνωση, που εξέδωσαν από κοινού η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ και ο ιδιοκτήτης της, Μάριος Ηλιόπουλος, στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στο Facebook επισημαίνεται ότι: «η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι "μάχες" που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής, που έχασε τη ζωή του "33 ετών" και μάλιστα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ…».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

«Με λύπη καρδιάς και ψυχής, προ ολίγου μάθαμε για το θλιβερό γεγονός ότι ο Οικονόμου Μάριος έχασε τη μάχη για τη ζωή.

Δύσκολες στιγμές που τα λόγια δεν αναδεικνύουν για την ΑΕΚ, αλλά πολύ περισσότερο για την οικογένειά του, την έκταση που έχει η απώλεια του.

Η πορεία του στο ποδόσφαιρο και τον αθλητισμό και οι “μάχες” που έδωσε μιλούν από μόνες τους, καθώς και το μοναδικό ήθος που επέδειξε ο νέος σε ηλικία αυτός αθλητής, που έχασε τη ζωή του “33 ετών” και μάλιστα ανήμερα του Αγίου Πνεύματος. Ευχόμαστε κουράγιο και ψυχικές δυνάμεις στην οικογένειά του και στους δικούς του ανθρώπους. Θα τον θυμούνται όλοι οι φίλοι της ΑΕΚ…

Όσον αφορά τη σημειολογική γιορτή σήμερα και ώρα 21:00 ανήμερα του Αγίου Πνεύματος, που έχει οργανωθεί σε στενό κύκλο στο γήπεδό μας την «Αγιά Σοφιά», σε ένδειξη τιμής για τη νεολαία μας και τη νέα σελίδα που άνοιξε για το ποδόσφαιρο και όλο τον Ελληνικό αθλητισμό, αναβάλλεται για τις επόμενες ημέρες, οπότε θα βγει και η σχετική ανακοίνωση.

Τιμώντας αυτή τη σπουδαία μέρα της εορτής του Αγίου Πνεύματος, μέλη της Διοίκησης και Σύμβολα της Ομάδας Μας, θα πάμε στην “Αγιά Σοφιά” και θα ανάψουμε τη Φλόγα…

Μάριος Ηλιόπουλος

ΠΑΕ ΑΕΚ».