Η Κύπρος γίνεται η έκτη χώρα της ΕΕ που εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE

Η Κύπρος γίνεται το έκτο κράτος-μέλος της ΕΕ που υπογράφει για τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα SAF, ανακοίνωσε ο ‘Αντριους Κουμπίλιους, Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ‘Αμυνα και το Διάστημα.

Την είδηση γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο X ο κ. Κουμπίλιους, αναφέροντας: «Δεν υπάρχει χρόνος για αναμονή. ‘Αλλη μια χώρα βρίσκεται σε σταθερή πορεία προς την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας! Η Κύπρος είναι ήδη η 6η χώρα που υπογράφει συμφωνία SAFE. Πολύ σύντομα, η στήριξη της ΕΕ θα αρχίσει να φτάνει στις ένοπλες δυνάμεις και τη βιομηχανία της Κύπρου».

