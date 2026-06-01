Δημοσκόπηση: Μπροστά η ΝΔ, τέταρτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ, πίσω από Τσίπρα και Καρυστιανού

Σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24. Η «Νέα Δημοκρατία» παραμένει πρώτη δύναμη με 30,5% στην εκτίμηση ψήφου, ενώ στη δεύτερη θέση καταγράφεται η «ΕΛΑΣ» (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα με 15,5%. Τρίτη εμφανίζεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού με 12,6%, ενώ το «ΠΑΣΟΚ» υποχωρεί στην τέταρτη θέση με 10,5%. Η δυναμική είσοδος των δύο νέων σχηματισμών μεταβάλλει τους συσχετισμούς, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Η δημοσκόπηση της Opinion Poll,που παρουσιάστηκε την Δευτέρα(01.06.2026), αποτυπώνει μια εικόνα στην οποία η Νέα Δημοκρατία διατηρεί καθαρό προβάδισμα, την ώρα που η «ΕΛΑΣ» του Αλέξη Τσίπρα και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού εμφανίζονται με ισχυρή δυναμική. Αντίθετα, το «ΠΑΣΟΚ» δέχεται εμφανείς πιέσεις, καθώς τα δύο νέα κόμματα διεκδικούν σημαντικό τμήμα του αντιπολιτευτικού ακροατηρίου.

Τα στοιχεία δείχνουν επίσης ενίσχυση της απήχησης τόσο του Αλέξη Τσίπρα όσο και της Μαρίας Καρυστιανού σε σχέση με τις προηγούμενες μετρήσεις. Η Νέα Δημοκρατία εξακολουθεί να κινείται σε απόσταση ασφαλείας από τους αντιπάλους της, ωστόσο η μάχη για την ηγεμονία στην αντιπολίτευση φαίνεται πλέον να δίνεται ανάμεσα στην «ΕΛΑΣ», την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» και το «ΠΑΣΟΚ».

Στην εκτίμηση ψήφου η «Νέα Δημοκρατία» καταγράφεται στο 30,5%, ενώ ακολουθεί η «ΕΛΑΣ» με 15,5%. Τρίτη δύναμη εμφανίζεται η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 12,6% και τέταρτο το «ΠΑΣΟΚ» με 10,5%. Ακολουθούν το «ΚΚΕ» με 6,5%, η «Ελληνική Λύση» με 5,9%, η «Πλεύση Ελευθερίας» με 5% και τα υπόλοιπα κόμματα με χαμηλότερες επιδόσεις.

Δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action24

Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η «Νέα Δημοκρατία» καταγράφει 25,6%, το «ΠΑΣΟΚ» 8,8%, το «ΚΚΕ» 5,5%, η «Ελληνική Λύση» 5%, η «Πλεύση Ελευθερίας» 4,2%, ενώ η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» φθάνει στο 10,5% και η «ΕΛΑΣ» στο 13%, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των δύο νέων κομμάτων.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στην παράσταση νίκης. Η «Νέα Δημοκρατία» συγκεντρώνει 54,3%, ποσοστό που αποτυπώνει την κυριαρχία της στο ερώτημα ποιο κόμμα θεωρείται πιθανότερο να κερδίσει τις εκλογές. Η «ΕΛΑΣ» ακολουθεί με 7%, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» με 7,9%, ενώ το «ΠΑΣΟΚ» περιορίζεται στο 2,9%.

Σταθερότητα αντί διαμαρτυρίας

Παρά τη σημαντική κινητικότητα στον χώρο της αντιπολίτευσης, οι πολίτες εξακολουθούν να δίνουν προτεραιότητα στη σταθερότητα. Το 56,6% δηλώνει ότι στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσει με γνώμονα την πολιτική σταθερότητα, έναντι 33,5% που προσανατολίζεται σε ψήφο διαμαρτυρίας.

Εξίσου χαρακτηριστικό είναι ότι το 78,6% θεωρεί πολύ ή αρκετά σημαντικό το ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα κληθεί να διαχειριστεί μια μείζονα κρίση, γεγονός που αναδεικνύει τη βαρύτητα του παράγοντα ηγεσίας στην τελική εκλογική επιλογή.

Πώς αξιολογούνται Τσίπρας και Καρυστιανού

Η πρώτη αξιολόγηση των δύο νέων κομμάτων εμφανίζει μεικτή εικόνα. Η παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στην εκδήλωση ίδρυσης της «ΕΛΑΣ» αξιολογείται θετικά ή μάλλον θετικά από το 30,1% και αρνητικά ή μάλλον αρνητικά από το 61,1%.

Παρά ταύτα, η εκλογική απήχηση του νέου κόμματος εμφανίζεται αυξημένη. Το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι «πολύ πιθανό» να ψηφίσουν την «ΕΛΑΣ» αυξάνεται από 7,7% τον Μάιο σε 11,3% τον Ιούνιο.

Στην περίπτωση της Μαρίας Καρυστιανού, η εικόνα είναι ευνοϊκότερη. Η παρουσία της στην ιδρυτική εκδήλωση του κόμματός της «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» αξιολογείται θετικά από το 36,1%, ενώ το ποσοστό όσων δηλώνουν ότι είναι πολύ πιθανό να το ψηφίσουν ανέρχεται στο 10,5%, αυξημένο σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Οι εκλογικές δεξαμενές των Τσίπρα – Καρυστιανού

Η «ΕΛΑΣ» φαίνεται να αντλεί τη συντριπτική πλειονότητα των δυνάμεών της από τον «ΣΥΡΙΖΑ». Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 61,3% όσων δηλώνουν σήμερα ότι θα ψηφίσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είχαν επιλέξει τον ΣΥΡΙΖΑ στις ευρωεκλογές.

Αντίθετα, η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» εμφανίζει πολύ πιο πολυσυλλεκτικά χαρακτηριστικά. Η μεγαλύτερη δεξαμενή προέρχεται από τη «Νίκη», ενώ σημαντικές μετακινήσεις καταγράφονται επίσης από την «Ελληνική Λύση», την «Πλεύση Ελευθερίας», τον «ΣΥΡΙΖΑ» αλλά και τη «Νέα Δημοκρατία».

Κυριαρχία Μητσοτάκη στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ανεβαίνει ο Τσίπρας

Στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης διατηρεί σαφές προβάδισμα με 29%, αυξάνοντας ελαφρώς τις επιδόσεις του σε σχέση με τον Μάιο.

Το αξιοσημείωτο στοιχείο είναι η άνοδος του Αλέξη Τσίπρα στο 13,2% από 9,9%, γεγονός που τον καθιστά τον μοναδικό πολιτικό αρχηγό που καταγράφει τόσο σημαντική ενίσχυση. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Μαρία Καρυστιανού με 7,7%, αφήνοντας πίσω τον Νίκο Ανδρουλάκη (4,8%), τη Ζωή Κωνσταντοπούλου (3,8%) και τον Κυριάκο Βελόπουλο (3,7%).

Τα προβλήματα που κυριαρχούν

Παρά τις πολιτικές ανακατατάξεις, η καθημερινότητα εξακολουθεί να καθορίζει την ατζέντα των πολιτών. Η ακρίβεια και ο πληθωρισμός παραμένουν το κυρίαρχο πρόβλημα με 55%, ενώ ακολουθούν η οικονομία και η ανάπτυξη με 33,9%.

Στην τρίτη θέση βρίσκεται η απονομή της Δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 16%, ενώ ακολουθούν τα εθνικά θέματα και τα ελληνοτουρκικά (13,8%), η κατάσταση στο ΕΣΥ (12,4%), το ενεργειακό κόστος (12,3%) και η διαφθορά (11,5%).

Η ίδια εικόνα αποτυπώνεται και στα κριτήρια που θα επηρεάσουν την τελική ψήφο. Η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου συγκεντρώνει 37,6%, η ανάγκη σταθερότητας 30%, ενώ οι μεταρρυθμίσεις και το κράτος δικαίου 19,3%.

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρεται από το 15,9% των ερωτηθέντων ως παράγοντας που θα επηρεάσει την τελική εκλογική τους επιλογή.