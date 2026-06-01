Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν για αναστολή των συνομιλιών, “θα ήταν καλό να σωπάσουμε”
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα σε δημοσιογράφο του τηλεοπτικού δικτύου NBC News ότι δεν έχει ενημερωθεί από το Ιράν ότι αναστέλλει τις συνομιλίες με την Ουάσινγκτον, όμως πιστεύει ότι έχουν γίνει «πάρα πολλές συζητήσεις» και ότι λίγη σιωπή θα έκανε καλό.
«Για να πω την αλήθεια, πιστεύω ότι μιλάμε πάρα πολύ. Πιστεύω ότι το να σωπάσουμε θα ήταν πολύ καλό, και αυτό θα μπορούσε θα μπορούσε να διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα», είπε ο Τραμπ στη συνέντευξη που παραχώρησε στο NBC News.
🇺🇸🇮🇷 US President Donald Trump told NBC that reports about Iran possibly halting negotiations with Washington would be "acceptable" if true.
In an interview with NBC News, he said, "I think we've already talked a lot."
