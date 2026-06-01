Φωτιά στους Αγίους Θεοδώρους: Διακοπή στα δρομολόγια του Προαστιακού – Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας (1/6) στα πρανή της εθνικής οδού Αθηνών – Κορίνθου στο 60χλμ στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων με αποτέλεσμα την κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ του πρανές και του Προαστιακού με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή στα δρομολόγια ενώ κλειστή είναι και μια λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έχουν σπεύσει κι επιχειρούν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

