“Με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά, έχασα τις αισθήσεις μου” λέει ο Έλληνας ομογενής που ξυλοκοπήθηκε στα επεισόδια στην Αλβανία

Τα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας από την Σβέρνιτσα της Αλβανίας με τα βίαια επεισόδια έχουν προκαλέσει αντιδράσεις. Ανάμεσα στους τραυματίες ήταν και ένας Έλληνας ομογενής ο οποίος, όπως φαίνεται στο βίντεο γρονθοκοπείται άγρια από τους άνδρες της ασφάλειας του έργου το οποίο αναμένεται να αναγερθεί στην περιοχή.



Ο ίδιος κάνει λόγο για «θανατηφόρο» χτύπημα στην καρωτίδα.



«Με πήρανε και έρχεται ένας από το πλάι μου και με χτύπησε στην καρωτίδα πάρα πολύ δυνατά. Επειδή έχω ασχοληθεί λίγο με την πάλη, το χτύπημα αυτό ήτανε θανατηφόρο.Ο Θεός ήταν μαζί μου εκείνη τη στιγμή. Έχασα τις αισθήσεις μου. Με τραβάγανε, με σέρνανε, με βάλανε στο αυτοκίνητο, με πήγανε 200 μέτρα πιο κάτω, με απειλήσανε, αυτοί οι άνθρωποι οπλοφορούσαν» ανέφερε ο Έλληνας ομογενής στο δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ.



Στο βίντεο που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ, φαίνεται ο άνδρας να διαπληκτίζεται με τους άνδρες της ασφάλειας. «Ρε καταλαβαίνεις; Είναι το σπίτι μου! Είναι το σπίτι μου, εδώ!» ακούγεται να λέει ο ομογενής και και μετά από λίγο ένας από αυτούς τον αρπάζει και τον γρονθοκοπεί.

«Δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας»

Όσον αφορά την κατασκευή του έργου, πρόκειται για ένα υπερπολυτελές τουριστικό θέρετρο το οποίο φέρεται να είναι συμφερόντων του Τζάρεντ Κούσνερ και της Ιβάνκας Τραμπ.



Κάτοικοι της περιοχής αντιδρούν στην κατασκευή καθώς εκτός από το γεγονός ότι πρόκειται για μια ευαίσθητη περιβαλλοντικά περιοχή, ανησυχούν για τις περιουσίες τους καθώς υπάρχουν κτήματα που ανήκουν επί πολλές γενιές σε οικογένειες της μειονότητας.



«Είναι με χαρτιά, ήταν των παππούδων μας, είναι των πατεράδων μας και τώρα προσπαθούμε κι εμείς με τη σειρά να τα πάρουμε. Αυτό είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή. Έχει μπει ένας φράχτης εκεί πέρα και ούτε ένας αρμόδιος δεν βγαίνει να μας εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορούμε να πάμε στα κτήματά μας. Έχουνε κλείσει το δημόσιο δρόμο του χωριού εκει» λέει ο ίδιος στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.



Ράμα για την επένδυση 4 δισ. στην Αλβανία: Δεν ήξερα ότι υπάρχουν Έλληνες εκεί, δεν ήταν κρατική βία τα σοβαρά επεισόδια

Σε δηλώσεις σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στο Ζβέρνετς της Αλβανίας, όπου ιδιωτικός φρουρός ασφαλείας φέρεται να έσυρε διαδηλωτή κατά τη διάρκεια κινητοποιήσεων που συνδέονται με το αμφιλεγόμενο επενδυτικό σχέδιο στην περιοχή προχώρησε ο Αλβανός πρωθυπουργός Έντι Ράμα ο οποίος δήλωσε επίσης ότι δεν γνώριζε ότι στην περιοχή υπάρχει πληθυσμός Ελλήνων ομογενών.



Ο Ράμα άσκησε κριτική στην αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης μετά τα επεισόδια και ιδιαίτερα στην ανακοίνωση του ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο είχε εκφράσει ανησυχία μετά τον τραυματισμό Έλληνα ομογενούς.



Υποστήριξε επίσης ότι η περίφραξη της επίμαχης έκτασης πραγματοποιήθηκε νόμιμα, βάσει άδειας ανάπτυξης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται για άδεια κατασκευής. Όπως ανέφερε, η περίφραξη αποτελεί δικαίωμα κάθε ιδιοκτήτη ακινήτου.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το αρχικό σχέδιο για την περιοχή έχει ήδη κατεδαφιστεί από τις αλβανικές αρχές, καθώς η κυβέρνηση επιθυμεί μια διαφορετική προσέγγιση για την ανάπτυξη της περιοχής. Αναφερόμενος στη νήσο Σαζάν, τόνισε ότι οι σχετικές διαπραγματεύσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς η αλβανική πλευρά επιδιώκει να διασφαλίσει το μερίδιο του αλβανικού κράτους στο έργο.

«Πρώτη φορά άκουσα ότι υπάρχει ελληνικός ομογενειακός πληθυσμός εκεί»

Ο Αλβανός πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στις διεκδικήσεις που έχουν διατυπωθεί για την περιοχή, επισημαίνοντας ότι ζητήματα ιδιοκτησίας αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών και όχι της κυβέρνησης.



Παράλληλα, δήλωσε ότι άκουσε για πρώτη φορά αναφορές περί ύπαρξης ελληνικού ομογενειακού πληθυσμού στην επίμαχη περιοχή, εκφράζοντας την έκπληξή του για τη σχετική συζήτηση που αναπτύχθηκε μετά τα γεγονότα.



Ο Ράμα υποστήριξε επίσης ότι το περιστατικό στο Ζβέρνετς δεν συνιστά κρατική βία, αλλά ενέργεια ιδιωτικών φρουρών ασφαλείας. Όπως είπε, το αλβανικό κράτος οφείλει να ξεκαθαρίσει ότι η επίκληση εθνοτικών ζητημάτων δεν συμβάλλει στις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Αλβανίας, τις οποίες χαρακτήρισε ως τις χειρότερες των τελευταίων ετών.



Στο πλαίσιο των δηλώσεών του, ο Αλβανός πρωθυπουργός ανέφερε ότι του προκάλεσε έκπληξη η ανακοίνωση ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση δεν πρέπει να αποκτήσει εθνοτικό χαρακτήρα.



Παράλληλα, αναφέρθηκε σε περιστατικά που, όπως είπε, έχουν σημειωθεί στο παρελθόν με Αλβανούς σε ελληνικές φυλακές ή στους δρόμους της Ελλάδας, υποστηρίζοντας ότι το συμβάν στο Ζβέρνετς δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κρατική βία.