MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Στοχευμένοι έλεγχοι στην Αθηναϊκή Ριβιέρα – 110 παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σαρωτικούς και απόλυτα στοχευμένους ελέγχους πραγματοποίησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις εστίασης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα, σε περιοχές με αυξημένη κίνηση και υψηλή συγκέντρωση καταστημάτων αυτής της κατηγορίας.

Τα ειδικά συνεργεία της ΑΑΔΕ διενήργησαν συνολικά 102 ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Από τους ελέγχους:

– Σε 27 επιχειρήσεις διαπιστώθηκε παραβατική συμπεριφορά

– Βεβαιώθηκαν συνολικά 110 παραβάσεις

– Τα προβλεπόμενα πρόστιμα ανέρχονται σε 84.000 ευρώ

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε τρεις επιχειρήσεις, σε Παλαιό Φάληρο, Άλιμο και Γλυφάδα, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν κυρίως:

– Στην έκδοση αποδείξεων λιανικής,

– Στη σωστή λειτουργία των φορολογικών μηχανισμών,

– Στη διαβίβαση των συναλλαγών

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει με εντατικούς και στοχευμένους ελέγχους καθ’ όλη τη διάρκεια της θερινής περιόδου, ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα, με στόχο τη διασφάλιση ίσων όρων ανταγωνισμού και την ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

ΑΑΔΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Οδηγός αυτοκινήτου πήγαινε ανάποδα στο Δερβένι – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Πόπη Μαλλιωτάκη για Μπάμπη Λαζαρίδη: Ούτε καταπίεση ούτε ξύλο έζησα, δεν είχε αγγίξει ούτε μια τρίχα μου

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Γαλλία: Η μπανάνα του Μαουρίτσιο Κατελάν κλάπηκε και πάλι – Μήνυση κατ’ αγνώστων υπέβαλε το μουσείο που φιλοξενούσε το έργο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Καλαμάτα: Ο 41χρονος σκότωσε τη γυναίκα του ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα ανήλικα παιδιά τους – Ομολόγησε την άγρια δολοφονία

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Μιχάλης Ρέππας: Λυπάμαι τους νεότερους συναδέλφους που προσπαθούν να κάνουν καριέρα σήμερα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Ακινητοποιημένο αυτοκίνητο στις σήραγγες των Τεμπών έβγαζε καπνούς – Δείτε φωτογραφία