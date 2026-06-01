MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ελεύθεροι αφέθηκαν και οι 10 κατηγορούμενοι από τη Θεσσαλονίκη – Την Τρίτη στον Ευρωπαίο ανακριτή οι υπόλοιποι 7

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Και οι δέκα κατηγορούμενοι ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης της Βόρειας Ελλάδας, που φέρονται ότι λυμαίνονταν τα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την απολογία τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην εγκληματική οργάνωση, δηλώνοντας μάλιστα ότι κατείχαν νόμιμα τα αγροτεμάχια που δήλωναν προκειμένου να παίρνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάλιστα υπέβαλαν ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή και τα σχετικά έγγραφα.

Στους κατηγορούμενους επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και της εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα, ενώ σε έναν επιβλήθηκε και ο όρος της καταβολής χρηματικής εγγύησης.

«Εμπιστεύτηκα λάθος ανθρώπους και είδα τα προσωπικά μου στοιχεία να χρησιμοποιούνται από τρίτους, πίσω από την πλάτη μου» φέρεται να ισχυρίστηκε κατηγορούμενη.

Στην απολογία του ιδιωτικός υπάλληλος υποστήριξε ότι δεν έχει κατατεθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ούτε ένα ευρώ στον λογαριασμό του.

Αύριο Τρίτη (02/06/2026) απολογούνται οι υπόλοιποι επτά κατηγορούμενοι του κυκλώματος.

Αρχικά σήμερα ήταν να απολογηθούν 12 συλληφθέντες, ωστόσο δύο ζήτησαν κι έλαβαν νέα προθεσμία για αύριο. Ανάμεσα στους επτά είναι και οι φερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος.

Βόρεια Ελλάδα ΟΠΕΚΕΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Βραζιλία: Δύο άνδρες νοσηλεύονται στην απομόνωση, με συμπτώματα Έμπολα

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Κατερίνα Γερονικολού: Δεν θα έκανα σύμφωνο συμβίωσης, ποτέ δεν με απασχόλησε ο γάμος

LIFESTYLE 9 ώρες πριν

Γιώργος Λιάγκας για Σοφία Μουτίδου: Έχει εμμονή μαζί μου – Πώς βγαίνει και το λέει αυτό δημόσια για μένα;

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις δύο οδηγών που έπιασαν τιμόνι μεθυσμένοι και ενεπλάκησαν σε τροχαία ατυχήματα

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Θάνος Καλλίρης: Κάνω ελλειπτικό κάθε βράδυ για 45 λεπτά, στάζω

MEDIA NEWS 23 ώρες πριν

The 2night Show: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου έρχεται, με νέο επεισόδιο, στη 1 τα ξημερώματα