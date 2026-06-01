ΣΥΡΙΖΑ: Ο Μάριος Οικονόμου τίμησε το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος του

«Με θλίψη πληροφορηθήκαμε την πρόωρη απώλεια του Μάριου Οικονόμου, μόλις στα 33 του χρόνια», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε ανακοίνωσή του.

«Ξεκινώντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τον ΠΑΣ Γιάννινα, ο Μάριος Οικονόμου τίμησε, σε όλη τη διάρκεια της καριέρας του, το ελληνικό ποδόσφαιρο με το ήθος, την αγωνιστικότητα και την παρουσία του», προσθέτει.

«Διακρίθηκε τόσο ως μέλος της Εθνικής Ελλάδας όσο και στην πορεία του στο διεθνές ποδόσφαιρο», αναφέρει το Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στο συλλυπητήριο μήνυμά του για τον θάνατο του Μάριου Οικονόμου.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του».