“Εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά”: Ο Παύλος Πολάκης στέλνει μήνυμα στον Τσίπρα με… ροφό 13,5 κιλών

Σαφές μήνυμα για τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών και την εμφάνιση του κόμματος Τσίπρα, στέλνει ο Παύλος Πολάκης, μέσω μια ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook. Εκεί έχει ποστάρει φωτογραφίες του από ψάρεμα στη θάλασσα, ποζάροντας με ροφό βάρους 13,5 κιλών.

Την ανάρτησή του συνόδεψε με λεζάντα όλο νόημα που πιθανότατα στοχεύει στις εκλογικές επιδιώξεις του κόμματος ΕΛ.Α.Σ: «ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ!!! Ίσως και να ‘ναι σημαδιακό…. Γιατί εμείς δεν ψαρεύουμε σε θολά νερά!!!! Υγ. Ροφός 13.5 κιλά!!».

Υπενθυμίζεται ότι ο Παύλος Πολάκης έχει διαγραφεί από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ με απόφαση Φάμελλου, τον οποίο είχε κατηγορήσει για απραξία σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.