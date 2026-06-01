Τραγωδία στη Γαλλία: Νεκρός βρέθηκε οπαδός της Παρί Σεν Ζερμέν στον ποταμό Σηκουάνα

Συνεχίζονται οι τραγικές εξελίξεις στη Γαλλία, καθώς άνδρας βρέθηκε νεκρός το πρωί της Κυριακής στον ποταμό Σηκουάνα κοντά στη γέφυρα Louis-Philippe, σύμφωνα με δημοσίευμα της Le Parisien που επικαλείται το Sport24.gr.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, επρόκειτο για έναν άνδρα που έχασε τη ζωή του, αφού πήδηξε στο ποτάμι κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη δεύτερη κατάκτηση του ευρωπαϊκού τίτλου από την Παρί Σεν Ζερμέν.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, το θύμα ανασύρθηκε από το νερό από την αστυνομική μονάδα του ποταμού. Στη συνέχεια του παρασχέθηκαν προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), χωρίς όμως κάποιο αποτέλεσμα.

Μάρτυρες φέρεται να είδαν το άτομο αυτό, που περιγράφεται ως άνδρας περίπου 30 ετών και σε κατάσταση έντονης μέθης, να πηδά στον Σηκουάνα κοντά στο Δημαρχείο του Παρισιού.