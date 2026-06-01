Αλέξης Γεωργούλης: Η πολιτική είναι κάτι που δεν κλείνει – Στο δρόμο μου λένε ότι είμαι πιο Γεωργούλης από τον Γεωργούλη

Ο Αλέξης Γεωργούλης μίλησε στην εκπομπή «Buongiorno» με αφορμή τη συμμετοχή του στην παράσταση «Του αγοριού απέναντι».

«Η παράσταση αυτή είναι κάτι που εμένα μου γεννάει πάρα πολλές μνήμες από τα παλιά τα χρόνια», είπε αρχικά ο Αλέξης Γεωργούλης.

Ο Αλέξης Γεωργούλης πρόσθεσε επίσης: «Είναι μία συνταγή η οποία έχει τα καλύτερα υλικά και κυρίως η μουσική του Μίμη Πλέσσα, που είναι νομίζω από τις πιο σημαντικές παρακαταθήκες μουσικά που έχει αφήσει αυτή η εποχή σε μας».

Ο Αλέξης Γεωργούλης ανέφερε στη συνέχεια: «Ο κόσμος όταν με βλέπει στον δρόμο μου λέει “πως αδυνάτισες έτσι;”. Μου είπαν πως είμαι πιο Γεωργούλης από τον Γεωργούλη! Νομίζω είναι συγκυρίες που έρχονται και ή αφήνεσαι, ή παίρνεις παραπάνω κιλά για κάποιο λόγο, όπως στο My Big Fat Greek Wedding είχε γίνει μια παρεξήγηση με τη Nia Vardalos και μου λέει δεν παίρνεις 5-6 κιλά να φαινόμαστε πιο κοντά στις ηλικίες. Τελικά πήρα δέκα κιλά».

Για την πολιτική, ο Αλέξης Γεωργούλης απάντησε: «Η πολιτική είναι κάτι που δεν κλείνει. Όσο αναπνέεις και είσαι πολίτης, πολιτική ασκείς. Στον ρόλο που είχα, ειδικά στην Ευρώπη, είναι ένα κομμάτι το οποίο μου έδωσε πάρα πολλά. Θα έχω πάντα το μυαλό μου και τη σκέψη μου μέσα σε αυτό.

Γιατί, είναι σαν να βλέπεις την ευρεία εικόνα και να καταλαβαίνεις ότι η πολιτική αφορά το σύνολο. Δεν αφορά ούτε στη δικιά σου άποψη, ούτε το κόμμα το οποίο σε έχει εκλέξει. Δεν βλέπω, τουλάχιστον για τις επόμενες πενταετίες, κάτι που θα ήταν και γόνιμο για μένα και χρήσιμο γενικότερα».