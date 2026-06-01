CNN: Το αδιέξοδο στο Ιράν επιδεινώνει τη θέση του Τραμπ στο εσωτερικό μέτωπο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απειλείται όλο και περισσότερο από ένα πρόβλημα που ο ίδιος δημιούργησε.

Αυτή τη στιγμή, η πιο σοβαρή πρόκληση για τον Ντόναλντ Τραμπ είναι να βρει μια διέξοδο από τον πόλεμο του Ιράν που θα ενδυναμώσει τις ΗΠΑ και θα αποδυναμώσει το Ιράν, μετά την αποτυχία των αμερικανοϊσραηλινών βομβαρδισμών να ανατρέψουν το καθεστώς της Τεχεράνης.

Όμως και στην πατρίδα του τα προβλήματα πολλαπλασιάζονται. Μια από τις πιο αμφιλεγόμενες κινήσεις του Τραμπ – ένα ταμείο 1,776 δισεκατομμυρίων δολαρίων για να αποζημιώσει υποστηρικτές που καταδικάστηκαν για συμμετοχή στην εξέγερση στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου 2021 – καταρρέει εν μέσω μιας «εξέγερσης» των Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία.

Την ίδια ώρα, η οργή για την 250ή επέτειο της υπογραφής της Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών εντείνεται. Ο Τραμπ είναι έξαλλος και σκέφτεται να ακυρώσει μια σειρά συναυλιών για την επέτειο (Great American State Fair), καθώς πολλοί καλλιτέχνες ανακοίνωσαν ότι θα μποϊκοτάρουν τις εκδηλώσεις, καταγγέλοντας ότι έχουν πολιτικοποιηθεί.

Η προσπάθεια του Τραμπ για αυτοπροβολή δέχτηκε άλλο ένα πλήγμα την Παρασκευή (29/5), όταν ένας δικαστής έκρινε ότι η προσθήκη του ονόματός του στο Κέντρο Κένεντι ήταν παράνομη. Ο πρόεδρος αντέδρασε έντονα και δήλωσε ότι θα παγώσει την προγραμματισμένη ανακαίνιση και χρηματοδότηση του ιδρύματος παραστατικών τεχνών.

Σαφώς, οι προσπάθειες του Τραμπ να βρει μια διέξοδο στον πόλεμο με το Ιράν αντιπροσωπεύουν ένα κρίσιμο ζήτημα εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ. Άλλα προβλήματα συγκριτικά μπορεί να φαίνονται ήσσονος σημασίας. Όμως είναι ζητήματα στα οποία ο Τραμπ επέλεξε να επενδύσει πολιτικό κεφάλαιο. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι εγείρονται ερωτήματα για τις προτεραιότητές του σε μια εποχή που τα ποσοστά αποδοχής του ισοδυναμούν με τα ιστορικά χαμηλά του.

«Για όλα φταίνε οι Δημοκρατικοί»

Σε τηλεοπτική συνέντευξη, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ απέρριψε τις καταγγελίες ότι ο πρόεδρος πολιτικοποιεί την 250ή επέτειο των εορτασμών της ανεξαρτησίας. Υποστήριξε ότι είναι φυσιολογικό ο Τραμπ, ως πρόεδρος, να αποτελεί βασικό πρόσωπο των εορτασμών. ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει μια πτυχή της διαμάχης για την επέτειο που σχετίζεται με τις εκκλήσεις να γίνουν γνωστοί οι δωρητές των εκδηλώσεων. Υπάρχουν εκτεταμένες ανησυχίες για πιθανές παραβιάσεις της δεοντολογίας, καθώς ενδέχεται μεγάλες επιχειρήσεις να χρηματοδοτούν τις εκδηλώσεις.

Ο υπουργός είπε ότι το πραγματικό σκάνδαλο ήταν ότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις είχαν αφήσει πολλά μνημεία στην πρωτεύουσα να ερειπωθούν και ότι ο Τραμπ προσέφερε σημαντική υπηρεσία ανακαινίζοντάς τα.

Αναμφισβήτητα, τα έργα εξωραϊσμού θα βελτιώσουν περιοχές της Ουάσινγκτον. Όμως κάποια από αυτά, όπως η τεράστια αίθουσα χορού που χτίζει στη θέση της Ανατολικής Πτέρυγας στον Λευκό Οίκο, μπορεί να συνεπάγονται υπέρβαση της προεδρικής εξουσίας και μοιάζουν περισσότερο με εκδηλώσεις ματαιοδοξίας, όπως και η ιδέα για μια τεράστια αψίδα κοντά στον ποταμό Ποτόμακ και ένα σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών να εκτυπώσει χαρτονομίσματα με την εικόνα του Τραμπ.

Η δύσκολη εξίσωση του Ιράν

Πριν από μια εβδομάδα, υπήρχαν προσδοκίες για μια επικείμενη ειρηνευτική συμφωνία με το Ιράν, εν μέρει τροφοδοτούμενες από τα αισιόδοξα σχόλια του Τραμπ. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη επιτευχθεί συμφωνία, γεγονός που υποδηλώνει τις δυσάρεστες επιλογές που αντιμετωπίζει ο πρόεδρος. Ορισμένες από αυτές προκλήθηκαν από την έναρξη ενός πολέμου χωρίς σαφή στρατηγική εξόδου ή ρεαλιστική αντίληψη νίκης.

Ο Τραμπ βρίσκεται υπό ακραίες εγχώριες και διεθνείς πιέσεις για να τερματίσει έναν πόλεμο στον οποίο αντιτίθεται η πλειοψηφία των Αμερικανών. Ωστόσο, η εμπιστοσύνη του στο ένστικτό του για την έναρξη του πολέμου φάνηκε να αγνοεί τις συμβουλές πολλών ειδικών, ενώ το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από το Ιράν δημιούργησε μια παγκόσμια ενεργειακή κρίση και έδωσε στην Τεχεράνη κάτι που δεν είχε πριν: να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της πίεσης που μπορεί να ασκήσει σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο γερουσιαστής Κρις Κουνς σε συνέντευξη που παραχώρησε ”Fox News” είπε ότι «το Ιράν είναι ισχυρότερο από ό,τι ήταν πριν από 90 ημέρες, επειδή χρησιμοποίησε τα φθηνά και θανατηφόρα drones του όχι μόνο για να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και για να επιτεθεί στους εταίρους και τους συμμάχους μας στην περιοχή, βλάπτοντας τις υποδομές πετρελαίου και φυσικού αερίου, χτυπώντας τις πρεσβείες και τις βάσεις μας».

Δεδομένων των διακυβευμάτων, ο Τραμπ ίσως να ήταν συνετό να αφιερώσει περισσότερο χρόνο για να δοκιμάσει την προθυμία του Ιράν να διαπραγματευτεί. Ωστόσο, έχει αυτοπεριοριστεί, καθώς η εναλλακτική λύση στις ειρηνευτικές συνομιλίες – μια κλιμάκωση του πολέμου – φαίνεται απίθανο να είναι αποφασιστική δεδομένης της ανθεκτικότητας του ισλαμικού καθεστώτος στον πόλεμο.

