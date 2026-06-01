Καλύτερη η εικόνα της φωτιάς στους Αγίους Θεοδώρους, κανονικά τα δρομολόγια του Προαστιακού

Καλύτερη η εικόνα της φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου και συγκεκριμένα στο 61ο χλμ. στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, ενώ έχει αποκατασταθεί η κυκλοφορία στον Προαστιακό που αρχικά διακόπηκε λόγω του περιστατικού.



Σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train αναφέρει: Στις 18:17, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άγιοι Θεόδωροι -Κόρινθος. Η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1322 (Πειραιάς – Κιάτο) αναχώρησε με καθυστέρηση 50 λεπτών από τον Σταθμό των Αγίων Θεοδώρων, η αμαξοστοιχία που εκτελεί το δρομολόγιο 1325 (Κιάτο – Πειραιάς) με 35 λεπτά από το Σταθμό της Κορίνθου και η 1324(Πειραιάς-Κιάτο) με 27 λεπτά από τον Σταθμό Άνω Λιοσίων, αντίστοιχα.



Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά έκαιγε σε χαμηλή βλάστηση μεταξύ του πρανές και του Προαστιακού με αποτέλεσμα να υπάρχει διακοπή στα δρομολόγια ενώ κλειστή ήταν και μια λωρίδα στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στο σημείο έσπευσαν κι επιχείρησαν 19 πυροσβέστες με 5 οχήματα και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.



