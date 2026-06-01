Μαίρη Αργυριάδου: Το Breakfast@star ολοκληρώνει τον κύκλο του, ήταν τέσσερα υπέροχα χρόνια

Για τον κύκλο της εκπομπής “Breakfast@star” που ολοκληρώνεται φέτος απάντησε η Μαίρη Αργυριάδου, σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Buongiorno».

«Η φετινή σεζόν ήταν δύσκολη, αλλά κρατάω τις καλές στιγμές», είπε αρχικά η Μαίρη Αργυριάδου.

Η Μαίρη Αργυριάδου πρόσθεσε στη συνέχεια: «Η αλήθεια είναι ότι το Breakfast@star ολοκληρώνει τον κύκλο του. Ήταν τέσσερα υπέροχα χρόνια. Έχουμε πολύ ωραία σχέση μεταξύ μας, αλλά και με το κανάλι.

Εγώ δεν είμαι αρμόδια για να κρίνω οτιδήποτε, η Ζήνα Κουτσελίνη είναι εξαιρετική στη δουλειά της. Τα στελέχη ξέρουν καλύτερα τι πρέπει να κάνουν. Όλοι θέλουμε να κάνουμε κάτι δικό μας, είναι μια εξέλιξη, οπότε, ναι!».

Κλείνοντας, η Μαίρη Αργυριάδου κλήθηκε να απαντήσει για τα δημοσιεύματα που τη θέλουν ζευγάρι με τον Κώστα Δόξα: «Δεν με ενοχλούν αυτά τα δημοσιεύματα».