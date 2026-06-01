Ελένη Φίλιππα: Τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται πια καλές κωμωδίες, γι' αυτό και οι νέοι ανατρέχουν στα παλιά

Το πώς αποφάσισε να ασχοληθεί με την υποκριτική περιέγραψε η Ελένη Φίλιππα η οποία ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική” με τον Ανδρέα Λαγό, ενώ μοιράστηκε και τις αναμνήσεις της από τον χαρακτηριστικό της ρόλο στη σειρά “Κωνσταντίνου και Ελένης”

«Σπούδασα Μαθηματικά και για ένα διάστημα δίδασκα σε παιδάκια. Ήθελα όμως να γίνω ηθοποιός. Ο μπαμπάς μου το έμαθε όταν τελείωσα πια τη δραματική σχολή. Η μαμά το ήξερε. Δεν του είχα πει τίποτα, γιατί φοβόμουν αλλά τι να έκανα; Ο μπαμπάς μου κατά βάθος μπορεί να το ήξερε, γιατί από μικρή ήθελα να λέω ποιήματα στο σχολείο και τα λοιπά. Ήταν και θεατρόφιλοι οι γονείς μου. Του ανακοίνωσα μια μέρα ότι με πήραν στο Εθνικό», αφηγείται η Ελένη Φίλιππα και συμπληρώνει:

«Ήμουν 21-22 χρονών, είχα μπει στο πανεπιστήμιο, είχα βγάλει μια σχολή πολύ δύσκολη. Δεν είχε κανέναν λόγο να αντιδράσει, αν και οι γονείς τότε ήταν λίγο πιο αυστηροί και ήταν σύνηθες να τους κρύβεις πράγματα».

«Στην τηλεόραση ο μεγάλος σταθμός ήταν το “Κωνσταντίνου και Ελένης”. Ήταν το σενάριο εξαιρετικό και το καστ πολύ καλό, αυτά ξεχώρισαν. Τα τελευταία χρόνια δεν γίνονται πια καλές κωμωδίες, γι’ αυτό και οι νέοι ανατρέχουν στα παλιά», περιέγραψε στη συνέχεια η Ελένη Φίλιππα, ονοματίζοντας κάποιες από τις κλασικές κωμωδίες της ελληνικής τηλεόρασης.

