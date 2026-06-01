Η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση για ανακωχή με το Ισράηλ, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο

Η πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο ανακοίνωσε απόψε ότι η Χεζμπολάχ δέχτηκε την αμερικανική πρόταση περί «αμοιβαίας παύσης των επιθέσεων» με το Ισραήλ, το οποίο νωρίτερα απειλούσε να πλήξει τα νότια προάστια της Βηρυτού, μία ημέρα πριν από τις νέες διαπραγματεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών.

«Οι λιβανικές αρχές έλαβαν την επιβεβαίωση της αποδοχής, εκ μέρους της Χεζμπολάχ, της αμερικανικής πρότασης που προβλέπει την αμοιβαία παύση των επιθέσεων» ανέφερε η ανακοίνωση της πρεσβείας, την οποία έδωσε στη δημοσιότητα η προεδρία του Λιβάνου.

«Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διευθέτησης, τα ισραηλινά πλήγματα στην Νταχίγια (σ.σ. τα νότια προάστια της Βηρυτού) θα παύσουν, σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση της Χεζμπολάχ να απέχει από επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Το πλαίσιο της κατάπαυσης του πυρός διευρύνεται για να καλύψει το σύνολο του εδάφους του Λιβάνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Στο πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλει το λιβανέζικο κράτος για τη διατήρηση της σταθερότητας και την αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης στον Λίβανο, και μετά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Προέδρου Στρατηγού Τζόζεφ Αούν και του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, οι λιβανικές αρχές έλαβαν επιβεβαίωση ότι η Χεζμπολάχ είχε συμφωνήσει με την πρόταση των ΗΠΑ που ζητούσε αμοιβαία παύση των επιθέσεων.

Σύμφωνα με την προτεινόμενη συμφωνία, οι ισραηλινές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού θα σταματούσαν με αντάλλαγμα την αποχή της Χεζμπολάχ από την πραγματοποίηση επιθέσεων κατά του Ισραήλ, με το πλαίσιο εκεχειρίας να επεκτείνεται ώστε να καλύπτει όλη την επικράτεια του Λιβάνου.

Αργότερα, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με την Πρέσβη του Λιβάνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, Νάντα Μουαουάντ, και την ενημέρωσε ότι είχε εξασφαλίσει την έγκριση του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου για την προτεινόμενη συμφωνία.

Ο Πρέσβης Μουαουάντ μετέφερε στη συνέχεια το αποτέλεσμα των συζητήσεων στον Πρόεδρο Αούν, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τη Χεζμπολάχ.

Οι συναντήσεις διαπραγμάτευσης που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη και την Τετάρτη αναμένεται να συνεχιστούν προκειμένου να συζητηθεί αυτή η πρόοδος και να αξιοποιηθεί περαιτέρω.

